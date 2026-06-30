Adsu L'Aquila: alloggi per universitari a prezzi stracciati

Camere doppie a partire da 100 euro al mese e singole da 150 euro, comprensive di utenze e servizio navetta.

È il risultato raggiunto dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell'Aquila grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) n. 481 del 26 febbraio 2024, misura prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per incrementare l'offerta di alloggi universitari che oggi è complessivamente di 361 posti letto.

Le risorse hanno consentito all'Azienda di realizzare una gestione diretta di parte delle residenze universitarie, mantenendo canoni tra i più competitivi per gli studenti.

"Una misura che rende l'Adsu dell'Aquila tra i primi enti per il diritto allo studio in Abruzzo ad aver fatto ricorso a questo strumento di finanziamento per rafforzare l'offerta abitativa universitaria - spiega la Governance dell'Ente - In questo contesto l'Azienda ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto relativi all'anno accademico 2026/2027. Sono 75 quelli messi a bando, a fronte di una disponibilità complessiva di 361 posti letto, distribuiti nelle diverse residenze universitarie cittadine. Di questi, 84 sono destinati alle riconferme degli studenti già beneficiari nell'anno precedente. I restanti sono riservati alle convenzioni e agli accordi istituzionali, compresi quelli attivati con l'Università degli Studi dell'Aquila nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale".

Le strutture disponibili per il prossimo anno accademico sono le palazzine "Il Moro" H1 e H8, di proprietà dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale della provincia dell'Aquila, il "Condominio Australia", "Campus Cannelle" e "Kampus Grand Hotel", con camere singole e doppie in immobili arredati, energeticamente efficienti e collegati ai principali poli universitari e alle mense attraverso un servizio navetta dedicato.

"Il nostro obiettivo primario resta quello di accogliere al meglio gli studenti che scelgono L'Aquila per il proprio percorso formativo, abbattendo le barriere economiche e logistiche – dichiara la presidente dell'Adsu L'Aquila, Marica Schiavone – L'accesso ai finanziamenti del Decreto ministeriale ci ha consentito di trasformare risorse pubbliche in servizi concreti, offrendo alloggi moderni, efficienti e accessibili. Mettere a disposizione camere doppie a 100 euro e singole a 150 euro al mese, comprensive di utenze e navetta, significa rafforzare realmente il diritto allo studio e rendere L'Aquila una città universitaria sempre più attrattiva. In sostanza abbiamo colto in pieno lo spirito del provvedimento centrando l'obiettivo di allargare l'offerta ma a prezzo calmierato, tra i più bassi su scala nazionale".

Il direttore dell'Adsu L'Aquila, Michele Suriani, evidenzia gli aspetti organizzativi del bando: "Grazie a procedure interamente digitalizzate e allo Sportello online assicuriamo massima trasparenza e tempi certi nella formazione delle graduatorie, basate sul valore ISEE 2026. È stata inoltre confermata una riserva del 15% dei posti per gli studenti stranieri e sono disponibili alloggi specificamente attrezzati per studenti con disabilità. Invitiamo tutti gli interessati a verificare attentamente i requisiti e a presentare la domanda entro i termini previsti".



Il testo integrale del bando, con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, è disponibile sul sito istituzionale dell'Adsu L'Aquila.