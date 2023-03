Studenti universitari a L'Aquila: dove prendere casa

Negli ultimi anni è aumentato in modo considerevole il numero di studenti che hanno scelto una delle facoltà dell’Università degli Studi dell’Aquila, un’università statale che è la più antica fra quelle situate in Abruzzo; la sua fondazione, infatti, risale al 1596, il che ne fa, tra l’altro, una delle università con le origini più antiche dell’intero continente europeo.

Non va poi dimenticato il fatto che molti studenti hanno scelto di continuare il loro percorso di studi frequentando il GSSI, il Gran Sasso Science Institute, una scuola superiore universitaria che ha la sua sede proprio nel centro della città. Nata nel 2012 come istituto di ricerca, attira oggi studenti non solo dall’Italia, ma anche da diverse altre parti del mondo.

Di grande prestigio è anche l’abaq, ovvero l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, un istituto universitario pubblico; si ricordano inoltre il Conservatorio musicale “Alfredo Casella” e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio”.

Insomma, L’Aquila è sicuramente una città dall’indiscutibile vocazione universitaria e non c’è da stupirsi che qui il flusso studentesco sia in continuo aumento, cosa che rende la città particolarmente viva. Peraltro, non si deve dimenticare che L’Aquila è una delle città più importanti di tutto il centro Italia dal punto di vista storico e non solo; il terremoto del 2009 ne ha sicuramente sconvolto la vita, ma nel giro di pochi anni i cittadini sono riusciti a riportarla al suo antico splendore.

Dove prendere casa a L’Aquila?

Un flusso di persone così importante fa sì che il mercato immobiliare della città sia particolarmente in fermento; nonostante l’alta richiesta di alloggi, la possibilità di trovare case in affitto e case in vendita a L'Aquila non è assolutamente un’impresa impossibile e vi sono proposte di vario tipo che possono soddisfare le esigenze più disparate. Si deve anche considerare che vi sono casi in cui non sono solo gli studenti a muoversi, ma anche il nucleo familiare nella sua interezza. Comunque sia, che si cerchi un monolocale oppure appartamenti o case decisamente più grandi, magari da dividere con altre persone, si ribadisce che le possibilità di scelta sono davvero numerose.

Per quanto riguarda le zone dove prendere casa, vi sono diverse opzioni. Una di quelle più richieste è sicuramente quella del centro storico, il cuore pulsante della città. Ovviamente, in centro, i costi delle case e degli affitti sono mediamente più alti che in zone più periferiche.

Una zona molto viva amata dagli studenti è la zona del Torrione, quartiere in cui si trovano diversi luoghi frequentati dalle persone più giovani: pub, bar, ristoranti, pizzerie, negozi vari ecc. Il centro città è raggiungibile in pochi minuti.

Una scelta interessante può essere quella di stabilirsi nella frazione di Pile,oramai inglobata nella continuità urbanistica della città; è un quartiere molto tranquillo, ma comunque ottimamente servito.

Altra possibilità è quella di risiedere nella frazione di Coppito che si trova a circa 6 km dal centro storico della città; è considerata una delle zone universitarie per eccellenza; la zona è ben servita sia per quanto riguarda i negozi e i vari uffici, sia per quanto riguarda i servizi di trasporto.

Infine, abbastanza vicino alla zona del Torrione si trova il quartiere Tricalle, zona molto tranquilla, ideale per tutti coloro che amano la natura.