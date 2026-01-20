Frase del giorno

Borse studio Adsu Teramo per 4, 42 milioni, 907 beneficiari

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ha approvato le nuove graduatorie provvisorie aggiornate. I dettagli nell'articolo

Ammontano a 4.420.503,43 euro le risorse complessive disponibili per le borse di studio ADSU Teramo relative all’anno accademico 2025/2026. Con un provvedimento di aggiornamento delle graduatorie provvisorie, adottato in seguito alle istanze di riesame presentate dagli studenti e alle verifiche istruttorie effettuate d’ufficio, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ha approvato le nuove graduatorie provvisorie aggiornate. Il concorso, per un importo iniziale pari a 1.570.176,91 euro (con 30% riservato agli studenti del primo anno) – ha visto nel frattempo un importante incremento delle risorse grazie a contributi aggiuntivi regionali ed europei, oltre che a fondi PNRR.

Le graduatorie provvisorie aggiornate evidenziano complessivamente: Totale domande: 2.219, delle quali 1.463 matricole e 756 iscritti ad anni successivi al primo

Provvisoriamente beneficiari: 907 (476 matricole e 431 anni successivi al primo)

Tutti gli studenti idonei hanno già beneficiato della prima rata, a dicembre

Sospesi: 279: 227 matricole e 52 anni successivi, tra i quali gli studenti che hanno presentato domanda come iscritti al “semestre filtro”, a quali saranno comunicati l successivamente i termini per la presentazione della domanda, all’atto dell’iscrizione del secondo semestre a Teramo.

Tra i 1312 non idonei si contano 987 matricole e 325 iscritti ad anni successivi. la motivazione di non idoneità può essere consultata sul sito www.adsuteramo.it, nell’area personale dello studente, sezione Borse di Studio – Mensa – Borse Lavoro, sottosezione “Esito Graduatorie”;

Sono state presentate 128 richieste di riesame tramite piattaforma online nei tempi previsti. In parallelo sono state effettuate verifiche e approfondimenti istruttori su più profili: status, carriere pregresse, perfezionamento delle iscrizioni, documentazione per disabilità e controlli sulla documentazione di studenti con redditi esteri.

