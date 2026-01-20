“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Borse studio Adsu Teramo per 4, 42 milioni, 907 beneficiari
L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ha approvato le nuove graduatorie provvisorie aggiornate. I dettagli nell'articolo
Ammontano a 4.420.503,43 euro le risorse complessive disponibili per le borse di studio ADSU Teramo relative all’anno accademico 2025/2026. Con un provvedimento di aggiornamento delle graduatorie provvisorie, adottato in seguito alle istanze di riesame presentate dagli studenti e alle verifiche istruttorie effettuate d’ufficio, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ha approvato le nuove graduatorie provvisorie aggiornate. Il concorso, per un importo iniziale pari a 1.570.176,91 euro (con 30% riservato agli studenti del primo anno) – ha visto nel frattempo un importante incremento delle risorse grazie a contributi aggiuntivi regionali ed europei, oltre che a fondi PNRR.
Le graduatorie provvisorie aggiornate evidenziano complessivamente: Totale domande: 2.219, delle quali 1.463 matricole e 756 iscritti ad anni successivi al primo
Provvisoriamente beneficiari: 907 (476 matricole e 431 anni successivi al primo)
Tutti gli studenti idonei hanno già beneficiato della prima rata, a dicembre
Sospesi: 279: 227 matricole e 52 anni successivi, tra i quali gli studenti che hanno presentato domanda come iscritti al “semestre filtro”, a quali saranno comunicati l successivamente i termini per la presentazione della domanda, all’atto dell’iscrizione del secondo semestre a Teramo.
Tra i 1312 non idonei si contano 987 matricole e 325 iscritti ad anni successivi. la motivazione di non idoneità può essere consultata sul sito www.adsuteramo.it, nell’area personale dello studente, sezione Borse di Studio – Mensa – Borse Lavoro, sottosezione “Esito Graduatorie”;
Sono state presentate 128 richieste di riesame tramite piattaforma online nei tempi previsti. In parallelo sono state effettuate verifiche e approfondimenti istruttori su più profili: status, carriere pregresse, perfezionamento delle iscrizioni, documentazione per disabilità e controlli sulla documentazione di studenti con redditi esteri.