Frase del giorno

19 Feb, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Addio allo scontrino se si paga col Pos

Addio allo scontrino se si paga col Pos

La misura entrerà in vigore da marzo per i pagamenti digitali. Assoutenti: "Passo utile che migliora la vita dei cittadini"

Addio allo scontrino se si paga col Pos

Assoutenti accoglie con favore la decisione del governo di eliminare da marzo l’obbligo di scontrini Pos cartacei per chi effettua pagamenti con moneta elettronica. Si tratta di una scelta sostenibile e moderna, che semplifica la vita di cittadini, consumatori e imprese, riduce sprechi di carta e oneri burocratici inutili, e valorizza la tracciabilità digitale dei pagamenti, senza sacrificare la trasparenza fiscale.

“È positivo che il peso di archiviazioni cartacee ingombranti e spesso inutili venga finalmente superato. Questa innovazione non solo agevola le famiglie e i professionisti, ma si inserisce coerentemente nel percorso di digitalizzazione fiscale e di tutela dell’ambiente – spiega il presidente Gabriele Melluso – I cittadini per anni hanno riempito faldoni di scontrini e ricevute da allegare alla dichiarazione dei redditi: era un simbolo di un sistema che faticava a stare al passo con la digitalizzazione. Ora quel peso potrà essere alleggerito”.

“Per una vera rivoluzione sul fronte dei pagamenti, tuttavia, è necessario un passo ulteriore, superando del tutto anche lo scontrino fiscale cartaceo oggi rilasciato dalla maggior parte di negozi ed esercenti – prosegue Melluso - Allo stesso tempo, però, è fondamentale che questa transizione non lasci indietro nessuno. Non tutti infatti sono pronti, oggi, a gestire la digitalizzazione tramite smartphone o applicazioni. Serve il giusto tempo e serve soprattutto una fase di accompagnamento, per tutelare le fasce più anziane o chi non dispone di strumenti digitali adeguati”.

Tags: Scontrini marzo pagamenti digitali assoutenti Ultime notizie

Vedi anche

Marzo elettorale a Pescara e provincia
Politica

Marzo elettorale a Pescara e provincia

10 Feb, 2026
Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo
Politica

Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo

04 Feb, 2026
Caro spesa, Assoutenti: “Prezzi incontrollati”
Società

Caro spesa, Assoutenti: “Prezzi incontrollati”

16 Dic, 2024
Autovelox: sequestri confermano anomalie
Cronaca

Autovelox: sequestri confermano anomalie

29 Lug, 2024
Assicurazioni. Assoutenti: tariffe cresciute del 6%
Società

Assicurazioni. Assoutenti: tariffe cresciute del 6%

04 Lug, 2024
Italiani e pagamenti digitali, é record!
Economia

Italiani e pagamenti digitali, é record!

26 Ago, 2022
La politica della Regione Abruzzo in vacanza fino al 7 marzo. La causa: impegni elettorali
Politica

La politica della Regione Abruzzo in vacanza fino al 7 marzo. La causa: impegni elettorali

26 Gen, 2018
Pagamenti digitali: gli italiani amano la carta prepagata
Economia

Pagamenti digitali: gli italiani amano la carta prepagata

18 Gen, 2018
Imprese. Pagamenti "5 Stelle"
Economia

Imprese. Pagamenti "5 Stelle"

28 Mar, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661