05 Mar, 2026
Ad aprile aumentano i voli ed il servizio di trasporto pubblico

Tua e Aeroporto d'Abruzzo lavorano a un collegamento dedicato integrato con stazione, capolinea bus e filovia, App unica e pagamenti integrati

Un collegamento più semplice tra aeroporto e trasporto pubblico regionale: è questo l'obiettivo al centro dell'incontro svolto nei giorni scorsi tra i vertici di Tua e quelli della società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Sul tavolo, le opportunità legate all'aumento dei voli previsto da aprile e la possibilità di attivare un servizio di collegamento dedicato.

Nel corso della riunione – alla quale hanno partecipato il presidente di Tua Gabriele De Angelis e il direttore generale Maxmilian Di Pasquale, insieme al presidente e al direttore generale della società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, Giorgio Fraccastoro e Luca Bruni, – è stata condivisa la volontà di rafforzare l'integrazione tra sistema aeroportuale e trasporto pubblico regionale, al fine di migliorare l'accessibilità allo scalo e facilitare gli spostamenti dei passeggeri, favorendo l'intermodalità.

A valle dell'incontro, gli uffici tecnici di Tua hanno avviato l'organizzazione di un servizio di collegamento che terrà conto, per quanto possibile, della programmazione dei voli e dei flussi di passeggeri attesi presso lo scalo. Il servizio sarà finalizzato a garantire un collegamento diretto tra l'aeroporto e i principali nodi di scambio della mobilità urbana: capolinea degli autobus, filovia e stazione ferroviaria.

L'obiettivo è consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio utilizzando la rete del trasporto pubblico attraverso un'esperienza integrata, anche tramite un'unica app, con modalità di fruizione coordinate e più immediate.

Il nuovo collegamento prevederà, inoltre, modalità di pagamento integrate con gli altri servizi offerti da Tua, con l'intento di rendere più semplice e rapido l'utilizzo dell'intera rete di mobilità regionale.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo dell'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto, in linea con gli indirizzi indicati dall'Assessore regionale ai Trasporti Umberto D'Annuntiis. La proposta di attivazione del servizio sarà condivisa con Regione Abruzzo e comune di Pescara per le necessarie valutazioni.

