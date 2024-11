Ad Arezzo finisce a reti bianche. Pescara sempre al comando

Al 'Città di Arezzo' finisce 0-0 il match tra i padroni di casa e il Pescara. La traversa salva Plizzari nel primo tempo, decisivo poi nel finale di gara su Renzi e Lazzarini

Tra i biancazzurri va in panchina l'ex Merola, che Baldini aveva annunciato tra i titolari, ma che ha accusato qualche linea di febbre nella giornata di ieri. Al suo posto Bentivegna. Al quarto d'ora corner di Crialese per Brosco che stacca ma manda la palla fuori di pochissimo. Risponde l'Arezzo con Tavernelli che dalla bandierina serve all'indietro Guccione, il diagonale di sinistro viene ribattuto da Plizzari con un prodigio, la palla sbatte su Gucci, quindi sulla traversa e poi termina sul fondo. Baldini toglie Squizzato per Tunjov. Poco prima dello scadere della prima frazione Plizzari si allunga per deviare in corner un tiro a pelo d'erba di Pattarello.

In apertura di ripresa Pescara in campo con Moruzzi e Ferraris per Crialese e Bentivegna. Al minuto 17 grande intervento di Plizzari sul tiro di Coccia. Portiere ospite che si ripete al minuto 38 su Renzi e due minuti dopo sul colpo di testa di Lazzarini. Finisce così dopo quattro minuti di recupero con un pari preziosissimo per la formazione di Baldini, che giovedì tornerà in campo per il recupero contro Milan Futuro. In classifica il Delfino è sempre al comando del girone B di Serie C, con una partita in meno, con tre punti di vantaggio su Ternana e Virtus Entella.





Arezzo Pescara 0-0

AREZZO: Trombini; Montini, Lazzarini, Chiosa, Coccia (21' st Righetti); Renzi, Mawuli, Guccione (39' st Damiani); Pattarello (21' st Gaddini), Gucci (21' st Gaddini), Tavernelli. A disposizione: Galli, Borra, Del Fabro, Settembrini, Fiore, Gigli, Santoro, Bigi, Barboni. Allenatore: Emanuele Troise.

PESCARA: Plizzari; Staver, Brosco, Pellacani, Crialese (1' st Moruzzi); Valzania, Squizzato (35' pt Tunjov), Meazzi (15' st De Marco); Bentivegna (1' st Ferraris), Vergani, Cangiano (15' st Merola). A disposizione: Saio, Profeta, Giannini, Dagasso, Tonin, Saccomanni, Mulè, Pierozzi. Allenatore: Silvio Baldini.

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova (Giuseppe Lipari di Brescia – Vittorio Consonni di Treviglio). Quarto ufficiale: Mattia Drigo di Portogruaro

