Accordo per l'efficientamento energetico a 'Le Naiadi'

“La delibera approvata oggi dalla giunta Marsilio per procedere con l’accordo con Comune di Pescara e Pescara Energia per l’efficientamento energetico de Le Naiadi rappresenta un ulteriore e sostanziale passo avanti per il rilancio definitivo del complesso sportivo natatorio più importante del centro-sud Italia. L’obiettivo condiviso è quello di realizzare opere utili a ridurre i costi energetici dell’intero impianto per oltre il 40 per cento della spesa attuale attraverso la sinergia istituzionale. E il ringraziamento va soprattutto al Governatore Marsilio che ha impegnato cuore e volontà in tale attività”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la delibera varata oggi dalla giunta regionale per procedere con la stipula dell’intesa per l’efficientamento energetico de Le Naiadi.

“La Regione Abruzzo – ha ripercorso il Presidente Sospiri - ha incaricato un anno fa una partecipata del Comune di Pescara, appunto Pescara Energia, di progettare e stimare economicamentequanto costasse tenere aperte Le Naiadi. Quelle stime sono state portate al Tavolo di confronto istituzionale, per affrontare il tema del totale efficientamento dei costi energetici e funzionali de Le Naiadi. Per dare un termine di paragone e per capire di cosa parliamo, pensiamo che le Naiadi, che sono un impianto magnifico, eccezionale, di grande prestigio, storia e presenza,grazie alla Fira e al presidente Marsilio, con una piscina olimpionica fruibile a 29 gradi, oggi costano più del Foro Italico. Comprendiamo che si tratta di un costo insostenibile per chiunque, non esiste sul mercato, anche in compartecipazione e alleanza,qualcuno che posa far reggere l’impianto. La Regione, grazie al Presidente Marsilio, si è assunta l’onere di far ripartire l’impianto, la delibera odierna mira a renderlo sostenibile per farlo stare aperto sempre e per tutti. Oggi abbiamo trovato la quadra assegnando ruoli ben specifici a Comune di Pescara, a Pescara Energia e alla Regione che comunque manterrà sempre il compito di vigilanza e supervisione, ma sono certo che l’operazione ci consentirà di restituire a Le Naiadi lo storico splendore”.