Sospiri annuncia 10 milioni per rilanciare 'Le Naiadi'

"La Regione Abruzzo si appresta ad investire 10 milioni di euro per ammodernare il centro sportivo. Stiamo attendendo solo la variazione di bilancio, per avere a disposizione le somme necessarie". Con queste parole il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri annuncia il maxi investimento per le piscine Le Naiadi in stato di abbandono da troppo tempo:

Da quanto si apprende l'intervento riguarderà: Ammodernamento degli impianti; Efficientamento energetico; Riduzione dei costi di gestione; Riapertura completa della struttura

"Un’azione - prosegue Sospri - che punta a garantire sostenibilità, accessibilità e rilancio dell’attività sportiva. L'idea è quella di far partire i lavori già in estate, partendo dalle strutture coperte. Il nostro obiettivo è quello di riaprire Le Naiadi non solo ai tesserati, restituendo ai cittadini un punto di riferimento sportivo fondamentale".

Ovviamente siamo ad uno stato embrionale nel percorso di rilancio di uno dei complessi sportivi più belli d'Italia ma la notizia e' ottima. Molti, fino a poco fa, ci hanno chiesto

perché non siano stati utilizzati i fondi Pnrr per 'Le Naiadi' e questo dubbio rimane: perché non si è intervenuti prima?