Frase del giorno

11 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Accoltellato davanti alla chiesa del Sacro Cuore: denunciato un...

Accoltellato davanti alla chiesa del Sacro Cuore: denunciato un ventenne tunisino

Cinque fendenti con un taglierino contro un connazionale di 25 anni. Il ferito è ricoverato al Mazzini, la prognosi resta riservata. D’Alberto: “Situazione insostenibile, serve più sicurezza"

Accoltellato davanti alla chiesa del Sacro Cuore: denunciato un ventenne tunisino

Un ventenne tunisino è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Squadra Mobile di Teramo con l’accusa di lesioni gravi, in relazione all’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri all’ingresso della chiesa del Sacro Cuore, in via Pannella.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe colpito un connazionale di 25 anni con cinque fendenti di taglierino: uno all’emitorace sinistro, due all’avambraccio sinistro e due alla spalla destra. L’episodio si è verificato davanti a numerosi testimoni.

La vittima è ricoverata nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Mazzini. La prognosi resta riservata, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Gianguido D’Alberto, che ha parlato di una situazione ormai insostenibile e ha chiesto un rafforzamento dell’azione dello Stato sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Tags: Accoltellato Chiesa Sacro cuire Teramo Tunisino Ultime notizie

Vedi anche

Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne
Cronaca

Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne

11 Ago, 2026
Ragazzo accoltellato in Corso Vittorio Emanuele
Cronaca

Ragazzo accoltellato in Corso Vittorio Emanuele

07 Feb, 2026
Follia in centro: 21enne accoltellato per un borsello
Cronaca

Follia in centro: 21enne accoltellato per un borsello

06 Ago, 2024
Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia
Attualità

Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia

09 Mag, 2017
Brucia altare della Chiesa di Sant'Antonio. Danneggiato affresco del '600
Cronaca

Brucia altare della Chiesa di Sant'Antonio. Danneggiato affresco del '600

16 Set, 2015
Tunisino ucciso: per il Carabiniere si propende per la legittima difesa
Cronaca

Tunisino ucciso: per il Carabiniere si propende per la legittima difesa

19 Dic, 2014
Cede eroina a un cliente, tunisino denunciato a Martinsicuro
Cronaca

Cede eroina a un cliente, tunisino denunciato a Martinsicuro

12 Set, 2014
Violata da ignoti la chiesa di San Luca. La denuncia del Vescovo
Cronaca

Violata da ignoti la chiesa di San Luca. La denuncia del Vescovo

02 Set, 2014
PESCARA VECCHIA, ACCOLTELLATO UN VENDITORE DI FIORI
Cronaca

PESCARA VECCHIA, ACCOLTELLATO UN VENDITORE DI FIORI

03 Ott, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661