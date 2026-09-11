Accoltellato davanti alla chiesa del Sacro Cuore: denunciato un ventenne tunisino

Un ventenne tunisino è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Squadra Mobile di Teramo con l’accusa di lesioni gravi, in relazione all’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri all’ingresso della chiesa del Sacro Cuore, in via Pannella.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe colpito un connazionale di 25 anni con cinque fendenti di taglierino: uno all’emitorace sinistro, due all’avambraccio sinistro e due alla spalla destra. L’episodio si è verificato davanti a numerosi testimoni.

La vittima è ricoverata nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Mazzini. La prognosi resta riservata, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Gianguido D’Alberto, che ha parlato di una situazione ormai insostenibile e ha chiesto un rafforzamento dell’azione dello Stato sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico.