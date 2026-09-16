Accoltellamento davanti alla chiesa: arrestato 21enne per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne straniero domiciliato a Teramo, ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di un connazionale 25enne, accoltellato nella tarda serata dello scorso 9 settembre davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in via Pannella. Il giovane ferito è ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale di Teramo.

Le indagini della Squadra Mobile di Teramo hanno permesso di risalire al gruppo di giovani stranieri coinvolti nell’episodio e di individuare il 21enne presso il proprio domicilio, dove sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le scarpe indossati durante l’atto delittuoso. Ricostruita la dinamica, il giovane era stato deferito in stato di libertà per tentato omicidio.

La Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze investigative, ha chiesto e ottenuto dal GIP presso il Tribunale di Teramo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, eseguita nella mattinata odierna. Il 21enne era stato rintracciato il giorno precedente nel proprio domicilio insieme ad altri tre connazionali, classi 2006, 2007 e 2004, gravati da precedenti di Polizia in materia di stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato 10 grammi di hashish e poco più di un grammo di MDMA di colore rosa, la cosiddetta “droga dei vip” o dei ricchi, a causa del costo molto elevato sul mercato illegale: un sequestro definito insolito sul territorio teramano. I quattro giovani sono stati sanzionati amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90, mentre il 21enne destinatario della misura cautelare è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

A suo carico sono stati inoltre notificati l’Avviso Orale e il DACUR – Divieto di Accesso alle Aree Urbane – che vieta l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze e all’interno degli esercizi pubblici ricadenti nel comune. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore di Teramo Pasquale Sorgonà, al termine dell’attività della Divisione Anticrimine.