Frase del giorno

16 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Accoltellamento davanti alla chiesa: arrestato 21enne per tentato...

Accoltellamento davanti alla chiesa: arrestato 21enne per tentato omicidio

La Polizia di Stato di Teramo esegue l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante la perquisizione sequestrati hashish e MDMA rosa

Accoltellamento davanti alla chiesa: arrestato 21enne per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne straniero domiciliato a Teramo, ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di un connazionale 25enne, accoltellato nella tarda serata dello scorso 9 settembre davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in via Pannella. Il giovane ferito è ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale di Teramo.

Le indagini della Squadra Mobile di Teramo hanno permesso di risalire al gruppo di giovani stranieri coinvolti nell’episodio e di individuare il 21enne presso il proprio domicilio, dove sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le scarpe indossati durante l’atto delittuoso. Ricostruita la dinamica, il giovane era stato deferito in stato di libertà per tentato omicidio.

La Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze investigative, ha chiesto e ottenuto dal GIP presso il Tribunale di Teramo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, eseguita nella mattinata odierna. Il 21enne era stato rintracciato il giorno precedente nel proprio domicilio insieme ad altri tre connazionali, classi 2006, 2007 e 2004, gravati da precedenti di Polizia in materia di stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato 10 grammi di hashish e poco più di un grammo di MDMA di colore rosa, la cosiddetta “droga dei vip” o dei ricchi, a causa del costo molto elevato sul mercato illegale: un sequestro definito insolito sul territorio teramano. I quattro giovani sono stati sanzionati amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90, mentre il 21enne destinatario della misura cautelare è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

A suo carico sono stati inoltre notificati l’Avviso Orale e il DACUR – Divieto di Accesso alle Aree Urbane – che vieta l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze e all’interno degli esercizi pubblici ricadenti nel comune. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore di Teramo Pasquale Sorgonà, al termine dell’attività della Divisione Anticrimine.

Tags: Teramo Accoltellamento Chiesa Tentato omicidio Polizia Arrestato

Vedi anche

Ancora un accoltellamento nella notte pescarese
Cronaca

Ancora un accoltellamento nella notte pescarese

16 Giu, 2026
Diciottenne arrestato a Sambuceto per tentato omicidio
Cronaca

Diciottenne arrestato a Sambuceto per tentato omicidio

15 Apr, 2026
Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio
Cronaca

Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio

26 Nov, 2025
Diciottenne arrestato per tentato omicidio
Cronaca

Diciottenne arrestato per tentato omicidio

17 Dic, 2024
Arrestato per tentato omicidio "terrorista" che ha provocto 8 incidenti e 4 feriti
Cronaca

Arrestato per tentato omicidio "terrorista" che ha provocto 8 incidenti e 4 feriti

24 Nov, 2015
Uomo di 60 anni denunciato dalla polizia per tentato omicidio
Cronaca

Uomo di 60 anni denunciato dalla polizia per tentato omicidio

29 Ott, 2015
Operaio licenziato tenta d'investire ex-collega. Arrestato per tentato omicidio
Cronaca

Operaio licenziato tenta d'investire ex-collega. Arrestato per tentato omicidio

11 Feb, 2015
Agguato a Vasto. Tre giovani arrestati per tentato omicidio
Cronaca

Agguato a Vasto. Tre giovani arrestati per tentato omicidio

06 Giu, 2014
Tentato Omicidio a S. Nicolò
Cronaca

Tentato Omicidio a S. Nicolò

27 Mar, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661