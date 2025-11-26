“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio
Il protagonista è un cittadino brasiliano che avevo ferito nel 2019 a colpi di forbici un altro uomo. E’ stato catturato dentro un hotel ad Alba Adriatica
Il blitz degli agenti della Squadra Mobile di Teramo è scattato lunedì 24 novembre, a seguito di un alert su Alloggiatiweb, portale in cui gli albergatori sono tenuti ad inserire i dati dei clienti.
I successivi accertamenti svolti dai poliziotti hanno confermato che il clienteera in realtà un cittadino brasiliano latitante, colpito da un ordine di carcerazione per tentato omicidio.
I fatti risalgono all’estate del 2019, quando a Martinsicuro il soggetto aveva attinto con colpi di forbici un uomo all’altezza dell’ascella e del torace. La vittima era comunque riuscita a sfuggire alla furia dei colpi mettendosi in salvo. Le successive indagini della Squadra Mobile avevano consentito di identificare l’autore del reato.
I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato il cittadino brasiliano all’interno di una stanza di un albergo di Alba Adriatica.
Il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, dovendo scontare una pena di 5 anni di reclusione.