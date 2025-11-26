Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio

Il blitz degli agenti della Squadra Mobile di Teramo è scattato lunedì 24 novembre, a seguito di un alert su Alloggiatiweb, portale in cui gli albergatori sono tenuti ad inserire i dati dei clienti.

​I successivi accertamenti svolti dai poliziotti hanno confermato che il clienteera in realtà un cittadino brasiliano latitante, colpito da un ordine di carcerazione per tentato omicidio.

​I fatti risalgono all’estate del 2019, quando a Martinsicuro il soggetto aveva attinto con colpi di forbici un uomo all’altezza dell’ascella e del torace. La vittima era comunque riuscita a sfuggire alla furia dei colpi mettendosi in salvo. Le successive indagini della Squadra Mobile avevano consentito di identificare l’autore del reato.

​I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato il cittadino brasiliano all’interno di una stanza di un albergo di Alba Adriatica.

​Il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, dovendo scontare una pena di 5 anni di reclusione.