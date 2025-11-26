Frase del giorno

26 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato...

Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio

Il protagonista è un cittadino brasiliano che avevo ferito nel 2019 a colpi di forbici un altro uomo. E’ stato catturato dentro un hotel ad Alba Adriatica

Arrestato latitante condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio

Il blitz degli agenti della Squadra Mobile di Teramo è scattato lunedì 24 novembre, a seguito di un alert su Alloggiatiweb, portale in cui gli albergatori sono tenuti ad inserire i dati dei clienti.

I successivi accertamenti svolti dai poliziotti hanno confermato che il clienteera in realtà un cittadino brasiliano latitante, colpito da un ordine di carcerazione per tentato omicidio.

I fatti risalgono allestate del 2019, quando a Martinsicuro il soggetto aveva attinto con colpi di forbici un uomo allaltezza dellascella e del torace. La vittima era comunque riuscita a sfuggire alla furia dei colpi mettendosi in salvo. Le successive indagini della Squadra Mobile avevano consentito di identificare lautore del reato.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato il cittadino brasiliano allinterno di una stanza di un albergo di Alba Adriatica.

Il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, dovendo scontare una pena di 5 anni di reclusione.

Tags: ARRESTATO TENTATO OMICIDIO FORBICI ABRUZZO Alba adriatic martinsicuro

Vedi anche

Diciottenne arrestato per tentato omicidio
Cronaca

Diciottenne arrestato per tentato omicidio

17 Dic, 2024
Condannato per tentato omicidio, finisce in carcere con una pena a 9 anni
Cronaca

Condannato per tentato omicidio, finisce in carcere con una pena a 9 anni

02 Ott, 2021
Arrestato a Martinsicuro "capo" organizzazione specializzata negli assalti in villa
Cronaca

Arrestato a Martinsicuro "capo" organizzazione specializzata negli assalti in villa

02 Mar, 2016
Arrestato per tentato omicidio "terrorista" che ha provocto 8 incidenti e 4 feriti
Cronaca

Arrestato per tentato omicidio "terrorista" che ha provocto 8 incidenti e 4 feriti

24 Nov, 2015
Tenta di accoltellare cognato e poi si barrica in casa. Arrestato 26enne
Cronaca

Tenta di accoltellare cognato e poi si barrica in casa. Arrestato 26enne

15 Nov, 2015
Pescara disperata: arrestato palestinese per tentato omicidio
Cronaca

Pescara disperata: arrestato palestinese per tentato omicidio

05 Ott, 2015
Operaio licenziato tenta d'investire ex-collega. Arrestato per tentato omicidio
Cronaca

Operaio licenziato tenta d'investire ex-collega. Arrestato per tentato omicidio

11 Feb, 2015
Accoltella compagno della sua ex, arrestato per tentato omicido
Cronaca

Accoltella compagno della sua ex, arrestato per tentato omicido

27 Giu, 2014
Usa violenza sulla compagna
Cronaca

Usa violenza sulla compagna

27 Ago, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661