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Ancora un accoltellamento nella notte pescarese

Un 19enne straniero si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è un uomo di 50 anni

Ancora un accoltellamento nella notte pescarese

Ancora un episodio gravissimo si è consumando nel notte tra lunedì e martedì, 15 e 16 giugno 2026, in pieno centro a Pescara. Secondo la ricostruzione un 19enne di origini straniere è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver ferito con un coltello un pescarese di cinquant’anni con un fendente all’addome. Il fattaccio sarebbe scaturito al termine di un diverbio scoppiato per futili motivi tra i due, che non si conoscevano. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara per le cure del caso, al momento è ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal primo dirigente Pierpaolo Varrasso, hanno subito individuato il presunto responsabile che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e, poi, trasferito in carcere. Nei prossimi giorni verrà interrogato dal magistrato di turno per la convalida del fermo.

Tags: accoltellamento pescara centro straniero arrestato carcere tentato omicidio

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