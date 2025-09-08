Frase del giorno

08 Set, 2025
Abusi su una 17enne pescarese: fratelli nei guai

I fatti sono avvenuti in un garage alla periferia della città. Il maggiorenne è in carcere, il minore è in una comunità di recupero

Abusi su una 17enne pescarese: fratelli nei guai

Ci sono degli sviluppi giudiziari su una vicenda capitata lo scorso 13 febbraio dentro un garage alla periferia di Pescara. In quella occasione una ragazza di 17 anni è stata abusata dopo avere assunto alcol insieme a due fratelli. Per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere mentre il minore è’ stato collocato in una comunità di recupero. L’accusa per entrambi è violenza sessuale di gruppo aggravata.

Ad eseguire le misure il personale del Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara.


   

