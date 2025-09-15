Frase del giorno

15 Set, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Abruzzo sotto choc per la violenza sulla ragazzina 12enne

Abruzzo sotto choc per la violenza sulla ragazzina 12enne

L'inchiesta di Sulmona sta portando alla luce una vicenda da brivido. Tanti i messaggi di solidarietà alla piccola vittima

Abruzzo sotto choc per la violenza sulla ragazzina 12enne

La violenza orrenda cui è stata costretta una bambina sulmonese, da quando aveva dieci anni, ricattata con i video da due ragazzini, ha procurato uno choc in tutto l'Abruzzo e non solo.

"La notizia ha lasciato sgomenta la comunità e l'intero territorio. Le parole fanno fatica a venire nel pensare a quanto ha dovuto subire la ragazzina sulmonese. Dobbiamo interrogarci, tutti noi, e chiaramente non solo a Sulmona, su cosa non ha funzionato e non sta funzionando. Cosa porta due giovani poco più che adolescenti a compiere un crimine così orribile? La giustizia potrà certamente individuare le responsabilità penali, come sono convinta accadrà in tempi celeri, ma la riflessione su quanto accaduto e su come intervenire deve interessare tutti, politica in testa. È necessario investire sulla formazione dei giovani e sull'educazione affettiva e sessuale. Non aggiungo altro a commento di questa tristissima vicenda. Un abbraccio alla ragazza che ha subito tutto questo e ha trovato la forza di denunciare, cosa come sappiamo non scontata. Il suo coraggio è speranza: sia d'esempio e aiuto per quante vivono nella stessa situazione", questo il commento della senatrice Di Girolamo del M5S.

Ora le indagini stanno portando alla luce dettagli inquietati e il coinvolgimento anche di altri minori su una chat whatsapp dove sarebbero stati diffusi i video e pertanto presto, molto probabilmente, verranno ascoltati in procura presso il Tribunale dei Minori. Intanto ai due indagati per violenza sessuale su minore e revenge porn, un ragazzo di 18 anni e un ragazzino di 14 anni, non sono state applicate misure cautelari in attesa degli sviluppi dell'indagine. 

Tags: violenza sulmona abruzzo ragazzina ultime notizie ultime notizie abruzzo

Vedi anche

Inceneritore a Sulmona. Ora la Regione vuole vedere tutti i documenti
Ambiente

Inceneritore a Sulmona. Ora la Regione vuole vedere tutti i documenti

31 Ago, 2025
Abruzzo: cresciuti i reati contro i minori
Cronaca

Abruzzo: cresciuti i reati contro i minori

19 Lug, 2025
Blitz nel super carcere di Sulmona: trovati 40 cellulari
Cronaca

Blitz nel super carcere di Sulmona: trovati 40 cellulari

19 Dic, 2024
Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile. Misure cautelari per 4 minorenni
Cronaca

Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile. Misure cautelari per 4 minorenni

09 Ago, 2018
Arrestati due minori a Vasto. Pesantissime le accuse: compresa la violenza sessuale
Cronaca

Arrestati due minori a Vasto. Pesantissime le accuse: compresa la violenza sessuale

04 Giu, 2018
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione
Cronaca

Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione

23 Mag, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia
Attualità

Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia

09 Mag, 2017

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661