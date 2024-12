Blitz nel super carcere di Sulmona: trovati 40 cellulari

Quaranta telefoni cellulari e cento grammi di hashish é il risultato del ‘blitz’ di un’operazione di polizia penitenziaria all’interno del super carcere di Sulmona dove sono ci sono anche detenuti in regime speciale. Gli apparecchi stati scoperti da cento agenti arrivati da tutta Italia insieme alle unità cinofile. Sono stati passati al setaccio tutti gli angoli del penitenziario, trovando complessivamente e sequestrando 40 smartphone che i detenuti avevano nascosto nelle rispettive celle. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati circa cento grammi di hashish, trovati in parte su un detenuto e in parte negli ambienti comuni. Solo da gennaio ad oggi sono 110 i telefoni trovati dagli agenti penitenziari tanto che il carcere di Sulmona e’ finito al cento dell’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli. Il Ministero sta valutando di schermare la struttura.