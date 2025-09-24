“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Abruzzo: quanto rendono gli immobili in locazione?
Secondo l’analisi di Tecnocasa gli affitti di lungo periodo possono rendere dal 9,3% fino al 5,3% lordi (Trilocale). Il dettaglio per città nell’articolo
Quanto rendono gli immobili in locazione in Abruzzo? Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a livello di investimento non ci sono stati importanti cambiamenti nella seconda parte del 2024. Il mattone si conferma comunque una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,5% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate, in leggero calo rispetto al 19,5% di un anno fa.
La città con la percentuale più elevata di acquisti per investimento è Napoli (39,3%). L’analisi prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali.
|RENDIMENTI ANNUI LORDI - VALORI PERCENTUALI II SEMESTRE 2024
|ABRUZZO
|
Bilocale
|Trilocale
|L'AQUILA
|5,9%
|9,3%
|CHIETI - SCALO
|7,9%
|8,0%
|PESCARA
|6,2%
|5,6%
|TERAMO
|5,3%
|5,8%
|
Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.
|Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa