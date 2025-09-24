Frase del giorno

24 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Abruzzo: quanto rendono gli immobili in locazione?

Abruzzo: quanto rendono gli immobili in locazione?

Secondo l’analisi di Tecnocasa gli affitti di lungo periodo possono rendere dal 9,3% fino al 5,3% lordi (Trilocale). Il dettaglio per città nell’articolo

Abruzzo: quanto rendono gli immobili in locazione?

Quanto rendono gli immobili in locazione in Abruzzo? Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a livello di investimento non ci sono stati importanti cambiamenti nella seconda parte del 2024. Il mattone si conferma comunque una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,5% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate, in leggero calo rispetto al 19,5% di un anno fa.

La città con la percentuale più elevata di acquisti per investimento è Napoli (39,3%). L’analisi prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali.

IN ALLEGATO LA TABELLA COI RENDIMENTI REGIONALI

RENDIMENTI ANNUI LORDI - VALORI PERCENTUALI II SEMESTRE 2024    
ABRUZZO
Bilocale
 Trilocale
L'AQUILA 5,9% 9,3%
CHIETI - SCALO 7,9% 8,0%
PESCARA 6,2% 5,6%
TERAMO 5,3% 5,8%
Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.
  
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa      
Tags: Locazione abruzzo rendimento affitto trilocale pescara laquila chieti teramo

Vedi anche

Immobili. La tipologia più richiesta è il trilocale
Attualità

Immobili. La tipologia più richiesta è il trilocale

26 Nov, 2024
Acquisto o affitto casa?
Attualità

Acquisto o affitto casa?

29 Ott, 2024
Classifica BenVivere. Teramo é la prima provincia d’Abruzzo
Life Style

Classifica BenVivere. Teramo é la prima provincia d’Abruzzo

05 Ott, 2024
Compravendite immobiliari in calo in Abruzzo: si salva solo Chieti città
Economia

Compravendite immobiliari in calo in Abruzzo: si salva solo Chieti città

22 Feb, 2024
Il comune più ricco in Abruzzo è Scoppito
Società

Il comune più ricco in Abruzzo è Scoppito

14 Mag, 2023
Affitti Abruzzo: la tipologia più richiesta é il bilocale
Società

Affitti Abruzzo: la tipologia più richiesta é il bilocale

28 Mar, 2023
In Abruzzo aumenta la percentuale di acquisti per investimento (19,9%)
Economia

In Abruzzo aumenta la percentuale di acquisti per investimento (19,9%)

21 Mar, 2023
Abruzzo, mercato immobiliare: in calo l'affitto delle case
Economia

Abruzzo, mercato immobiliare: in calo l'affitto delle case

06 Gen, 2018
Mercato immobiliare, quanto rende un bilocale in Abruzzo?
Economia

Mercato immobiliare, quanto rende un bilocale in Abruzzo?

27 Mag, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661