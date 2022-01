Abruzzo in zona gialla. La decisione di Speranza

Spostamenti verso le seconde case fuori regione

Ci si può spostare per raggiungere le seconde case fuori regione, a prescindere dal colore della regione di provenienza e di quella di arrivo.

Musei, cinema e teatri

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e i musei, le sale da concerto. Serve il Green Pass rafforzato. Bisogna sempre indossare la mascherina ffp2.

I negozi nei centri commerciali sono aperti nel weekend e nei giorni festivi. Tutti i negozi sono aperti, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.

Scuola in presenza

In giallo, didattica in presenza al 100 per cento.