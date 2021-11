Color Max, il colosso abruzzese delle vernici sbarca in Emilia Romagna

Oltre 3mila metri quadri tra spazi interni ed esterni adibiti a negozio e a magazzino, 300metri quadri per uno show room che promette di sorprendere addetti ai lavori e non, 5 nuove assunzioni. Sono i numeri del nuovo polo, il primo fuori regione, che l’azienda abruzzese di vernici e prodotti industrialiColor Max srl si appresta ad inaugurare a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia).

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 26 novembre, alle ore 16, in via Enrico Fermi 1/c alla presenza di autorità locali e imprenditori del territorio.

L’apertura oltre i confini regionali, in un contesto industriale importante come quello dell’Emilia Romagna nel quale la Color Max può diventare un partner importante per le attività dell’industria e dell’edilizia locali, non rappresenta l’unica novità per questa realtà tutta abruzzese specializzata nei settori di edilizia, industria e carrozzeria, amministrata da due giovani imprenditori, Andrea Buccella (45 anni) e Matteo Picciotti (43 anni).

«Sulla scia dell’impulso dato al settore dal Superbonus 110%, abbiamo deciso di completare la nostra offerta con corsi di formazione per le imprese» annuncia Andrea Buccella, da un anno eletto presidente dellasezione Chimica e Farmaceutica di Confindustria Chieti Pescara. «Inoltre siamo specializzati nell’affiancare le aziende che operano nelle verniciature industriali nella messa a punto di cicli di verniciatura creati ad hoc per le loro esigenze. Il nostro cavallo di battaglia resta quel modello di business che abbiamo applicato sul territorio abruzzese e che negli ultimi dieci anni ci ha reso leader del mercato: l’attenzione costante alla consulenza sia nella pre che nel post vendita, tanto ai privati quanto alle aziende».

Con la nuova apertura in Emilia Romagna, sale ad 8 il numero dei punti vendita Color Max srl – sette dei quali in Abruzzo ad Atessa, Chieti,L’Aquila, Selva d’Altino, Giulianova, Montesilvano e Moscufo – per un totale di 40 dipendenti.