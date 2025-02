Abruzzo ancora meta ambita per acquirenti immobiliari stranieri

L’Abruzzo resta una meta ambita per gli acquirenti immobiliari stranieri. Negli ultimi quattro anni le richieste di abitazioni provenienti dall’estero sono cresciute del 39,71%. Nel 2024 a trainare la crescita sono stati gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Forte incremento (+19,47%) da parte di cittadini tedeschi. La provincia di Chieti in testa alla preferenze. Valore medio degli immobili richiesti in leggera salita.

L’Abruzzo è sempre nel mirino degli stranieri che sono in cerca di una nuova casa in Italia. Secondo il report elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare per vendere casa, la regione continua a registrare numeri positivi: guardando il trend degli ultimi quattro anni le richieste di abitazioni da parte di cittadini da tutto il mondo segnano una crescita del 39,71%.

Analizzando i dati del 2024 sono gli Stati Uniti ad essere la nazionalità più attiva con il 32,45% del totale delle richieste, seguiti al secondo posto dalla Gran Bretagna con il 14,31%. Al terzo posto sale la Germania con l’8,06% e una crescita del +19,47% rispetto al 2023.

Al quarto posto troviamo le richieste che provengono dall’Italiacon il 6,57%: in questo caso si parla di richieste inviate dai cittadini internazionali mentre soggiornano nella regione. Un dato - commenta Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com - molto significativo, perché evidenzia come l’interesse e la voglia di acquistare una casa nasca proprio dopo aver visitato o scoperto questi territori, mentre si è in soggiorno o vacanza. Questo interesse internazionale - conclude Rossi - rappresenta quindi una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un'agenzia immobiliare.”

Proseguendo la classifica delle nazionalità si segnala il forte incremento che arriva dalla Francia con un + 7,32% rispetto al 2023 e da Israele che cresce del +35,59% a/a.

Dove hanno cercato casa

Guardando alle province, quella di Chieti è la preferita con il 42,71% del totale delle richieste. Al secondo posto troviamo Pescara con il 22,41%. Seguono Teramo (18,52%) e L’Aquila (16,36%).

A livello comunale le richieste riflettono le caratteristiche del territorio e si concentrano su piccoli borghi e comunità che sono sempre più apprezzate dai cittadini internazionali: così troviamo in vetta alle preferenze il comune di Roccaspinalveti (CH) con il 5,16% sul totale. Seguono Penne (PE) con il 2,96%, Caramanico Terme (2,6%), Atri (TE) con il 2,45%, Ortona(CH) con l’1,83% e Silvi (TE) con l’1,8%. A livello di performance annuale da segnalare il risultato del comune di Montefino (TE) che cresce del +97,22% rispetto al 2023.

Le principali tendenze del mercato

Le abitazioni più richieste riguardano la categoria “casa indipendente” con il 21,59% delle richieste, seguita da “casa di campagna” con il 13,09% e dal “casolare” con l'8,84%.

Gli acquirenti stranieri prediligono immobili già restaurati o abitabili (68,86% delle richieste), di oltre 120 mq (54,75%) seguiti da quelli tra 80-100 mq (16,18%).

Per quanto riguarda i prezzi, la domanda si concentra maggiormente nella fascia è fino a 100.000 euro che rappresenta il 68,02% delle richieste. Quella tra 100.000 e 250.000 euro registra il 18,94%. La fascia tra 250-500 mln si attesta al 9,88% e tra 500 - 1 mln (2,16%). Solo l’1% si rivolge verso immobili oltre 1 mln euro.

Per quanto riguarda il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 si attesta a 142.287 euro, con una crescita del 5,95% rispetto al 2023.