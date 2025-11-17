Acquisto casa: servono almeno 250mila euro

Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, l’analisi della disponibilità di spesa nelle grandi città appare maggiormente concentrata nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119 mila € (23,6%). Il trend rilevato a giugno 20205 non si discosta molto da quello registrato a gennaio. Le percentuali inoltre sono simili nelle due fasce di spesa immediatamente successive, rilevando quindi una distribuzione uniforme delle richieste nelle prime tre fasce.

Milano e Roma registrano una maggiore concentrazione nella fascia tra 250 e 349 mila € a motivo dei prezzi più elevati che interessano le prime due città più costose d’Italia: Milano (25,5%) e Roma (25,0%). Da segnalare come a Milano ci sia stato un incremento dello 0,6 % della concentrazione delle richieste nella fascia di spesa compresa tra 250 e 349 mila €. Considerando la fascia di spesa più bassa, fino a 119 mila €, è Genova la città che raccoglie la percentuale più elevata con il 61,8%.

Nei capoluoghi di regione che non sono grandi città il 42,9% dei potenziali acquirenti dichiara di avere una disponibilità di spesa inferiore a 119 mila €. La percentuale è invariata rispetto a gennaio 2025 e la concentrazione più alta si tocca a Perugia con il 67,7% e Campobasso 77,3%.