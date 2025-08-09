Frase del giorno

09 Ago, 2025
Abruzzesi poveri, preoccupante il report sulle dichiarazioni dei redditi

Stipendi bassi e caro-vita sono una morsa che schiaccia oltre il 30% della popolazione che non arriva a dichiarare 10mila euro

“In sostanza un abruzzese su tre è povero, anzi poverissimo: il report sulle dichiarazioni dei redditi del 2024 conferma un quadro preoccupante”. Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, alla luce dei dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e riportati oggi sul quotidiano Il Centro. “Preoccupa maggiormente la fascia più bassa, ossia quella che denuncia redditi da 0 a 10mila euro, che equivale al 30% dei contribuenti abruzzesi, senza eccezioni tra le quattro province: il 31.5% a Chieti, il 30.8% a Pescara, il 30.4% all’Aquila, il 28.5% a Teramo. A questi si aggiungono i contribuenti che dichiarano di percepire redditi fino a 15mila euro”. Stipendi bassi e caro-vita sono una morsa che schiaccia. “Gli stipendi sono bassi, si fa fatica ad arrivare a fine mese pur lavorando, il caro-prezzi, dall’energia ai beni alimentari essenziali, ha raggiunto livelli record nell’ultimo triennio, erodendo ancora di più il potere d’acquisto – continua Licheri -: ecco che a livello nazionale il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha lanciato lo Sblocca Stipendi, una proposta di legge per alzare gli stipendi adeguandoli al costo della vita e all’inflazione reale ogni 12 mesi”.

Tags: Abruzzo Povero Poveri Abruzzesi Dichiarazione dei redditi Sinistra italiana

