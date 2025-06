I Carabinieri del Nuclco Operativo Ecologico di Pescara, unitamente a personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di L'Aquila, su richiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila, hanno proceduto ad effettuare il sequestro di un impianto operante nel settore del recupero rifiuti nel vastese, per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in concorso in ordine agli articoli 110 cp e 452 quaterdecies D. lgs 152/2006.

Le indagini, espletate dai Carabinieri del NOE di Pescara coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila, hanno consentito di accertare che la compagine riceveva rifiuti pericolosi e non pericolosi nel periodo compreso tra il 2023 e il giugno 2024 costituiti da plastica, gomme, prodotti tessili,

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, rifiuti urbani non differenziati che, attraverso la tecnica così chiamata del "giro bolla", ovvero venivano miscelati senza alcun tipo di trattamento per formare balle da destinare, a seconda della convenienza economica, a discariche o impianti terzi.

Operazioni illecite necessarie a nasconderne la tracciabilità e la loro reale provenienza e composizione.

Le attività di accertamento compiute hanno permesso di acquisire gli elementi necessari per dimostrar l'abitualità della condotta abusiva di gestione dei rifiuti da parte dei gestori dell'impianto di recupero, consistenti nella raccolta, trasporto e recupero di ingenti quantitativi di rifiuti, con assegnazione di codici identificativi EER di comodo nonché l'ottenimento, per mezzo di dichiarazioni false, di autorizzazioni ambientali alla gestione dei rifiuti e giudizi favorevoli rilasciati dal CCR-VIA della Regione Abruzzo.

In esecuzione del provvedimento cautelare reale si è proceduto alla chiusura dell'impianto di recupero

rifiuti, al fine di interrompere le condotte illecite.