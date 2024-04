A fuoco spazzatrice in via Monte Camicia. Strada chiusa al traffico

Questa mattina, venerdì 5 aprile, intorno alle 7.15, una spazzatrice della Ambiente ha preso fuoco mentre era in funzione per assicurare il servizio di pulizia lungo via Monte Camicia a Pescara. Fortunatamente l'operatore alla guida non è rimasto coinvolto nell'incendio e non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco di Pescara che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e una pattuglia della polizia locale che ha transennato tutta l'area interessata e chiuso la strada al traffico. La Sicurezza e Ambiente invece proprio in questi istanti si sta occupando di ripulire e bonificare tutta l'area dai detriti e dai residui dell'incendio. Da chiarire ancora le cause che hanno determinato il fuoco, non è da escludere il corto circuito.