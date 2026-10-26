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A Teramo inaugura la nuova residenza studentesca "Housing Studi Hub"

La struttura, realizzata con fondi PNRR e convenzionata con l'ADSU, offre il 30% dei posti a condizioni economiche agevolate

A Teramo inaugura la nuova residenza studentesca "Housing Studi Hub"

È stata inaugurata a Teramo la residenza studentesca "Housing Studi Hub", una nuova struttura realizzata con fondi PNRR e convenzionata con l'ADSU che mette a disposizione degli studenti 111 posti letto.

Le camere sono offerte a tariffe calmierate, con prezzi inferiori del 15% rispetto a quelli di mercato. Di particolare rilievo la disponibilità di 34 posti letto, pari al 30% del totale, a condizioni economiche ulteriormente agevolate, a conferma dell'attenzione rivolta al sostegno del diritto allo studio.

Parallelamente, in via Crucioli è in corso la realizzazione di un nuovo studentato interamente pubblico, che offrirà 253 posti letto e la cui conclusione è prevista per il 2029. Il complesso, di proprietà dell'ADSU e finanziato con fondi statali, contribuirà ad ampliare ulteriormente l'offerta abitativa destinata agli studenti universitari, rafforzando i servizi a sostegno del diritto allo studio.

Le due iniziative, insieme, delineano un percorso di crescita significativo per l'accoglienza universitaria nel territorio teramano: da un lato la risposta immediata garantita dalla nuova residenza convenzionata, dall'altro la prospettiva di un patrimonio pubblico destinato a consolidare nel tempo le opportunità abitative per gli studenti.

Tags: Teramo Studentato Adsu Tariffe Università housing study hub inaugurata

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