A Pescara la mostra "Favoloso Calvino"

Rivive a Pescara “Il favoloso Calvino”. A partire dal 23 aprile, fino al 31 maggio 2024, il Liceo scientifico G. Galilei ospiterà nella sede di via Vespucci alcuni pannelli espositivi con citazioni dall’ autore presenti nella mostra allestita dal prof. Mario Barenghi presso le Scuderie del Quirinale. Tutti i pannelli, affidati a Marina Giordani dello Studio Calcografico Urbino e dell’associazione La Città Ideale, potranno essere

letti anche dalla cittadinanza pescarese in un evento in collaborazione con la Biblioteca regionale D’Annunzio di Pescara. Sarà l’occasione per conoscere da vicino questo poliedrico scrittore. Proprio per questo, oltre che al Liceo Galilei, saranno esposti in vari luoghi del capoluogo adriatico come: i negozi Imperial, Feri Calzature e Italiani, il Liceo Mibe Misticoni Bellisario, le librerie Mondadori Bookstore e Ubik, il

Museo delle genti d’Abruzzo e nello Studio Calcografico Urbino.

“Proprio per rendere onore all’ impegno culturale dell’ autore- racconta la dottoressa Giordani- abbiamo pensato di dare l’occasione a varie attività del centro di Pescara di poter partecipare a questa operazione culturale ed esporre in una loro vetrina uno di questi pannelli, accompagnati da una locandina informativa sull’evento. In ogni pannello, che è stato curato per la mostra di Roma dallo stesso prof. Mario Barenghi, che approva l’idea, vi è una diversa citazione di uno scritto di Calvino, sopra in italiano e sotto con traduzione in inglese”. Ad affiancare l’esposizione ci sarà un nutrito calendario di eventi che snocciola conferenze aperte a tutta cittadinanza come quella del 4 maggio con il prof. Giovanni Benedicenti su Calvino e l’arte o il 10 con il bibliotecario dell’ Università del Molise Massimo Gatta sul ruolo di Calvino in Einaudi e infine il 17 maggio quando si parlerà del rapporto tra lo scrittore e la natura con la dottoressa Caterina Artese. I fari saranno puntati sul Liceo Galilei dove gli stessi studenti, preparati dal dottor Filippo Montefusco del Punto Einaudi di Pescara, che comprende anche l’esposizione di testi e proiezioni di video (aperture alla cittadinanza, sede di via Vespucci: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10:00-12:00 e lunedì ore 15:00-17:00). Il vernissage della mostra presso il Liceo Galilei ci sarà domani mattina alle ore 11:30 con gli interventi della curatrice dott.ssa Marina Giordani, delle autorità, del Dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello e la conferenza “Una mostra d’arte per attraversare la scrittura di Italo Calvino” a cura della dottoressa Daniela Santacroce dell’Università Sapienza di Roma. Si prosegue con un calendario denso di iniziative, ma riservate solo agli studenti: dall’intervento di Massimo Gatta sul ruolo in Einaudi di Calvino al rapporto tra lo scrittore e Calvino con Davide Maria Zazzini, passando per #adottaunacittàinvisibile, a cura delle docenti del Liceo “G. Galilei” Francesca Santeusanio e Loredana Galante e un reading a cura dei docenti del Liceo “G.Galilei” Vincenzo Narciso e Vincenzo D’Agostino.

La cittadinanza potrà visitare la mostra diffusa nei seguenti orari:

Biblioteca D’ANNUNZIO (via del Concilio) dal lunedì al venerdì 9-13:30 e martedi e giovedi 15-17:30.

LICEO MISTICONI BELLISARIO via Einaudi; dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 17.

Liceo scientifico G.Galilei, sede di via Vespucci: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10:00-12:00 e lunedì ore 15:00-17:00

Questo il programma di tutte le iniziative correlate:

PROGRAMMA

BIBLIOTECA “G. D’ANNUNZIO” di PESCARA Via del Concilio 2-4

Saranno esposti, tra l’altro, alcuni opuscoli relativi alle ricerche dei genitori di Italo Calvino, padre Mario, agronomo e madre Eva Mameli, botanica, pubblicati negli anni ’30. Sabato 4 maggio ore 17:30 Italo Calvino e gli artisti - Giovanbattista Benedicenti, storico dell’ arte

Venerdì 10 maggio ore 17:00

Italo Calvino e il “Notiziario Einaudi” (1952-1959) - Massimo Gatta, bibliotecario, Università del Molise. Introduce Filippo Montefusco del Punto Einaudi di Pescara

Venerdì 17 maggio ore 17:30. La natura in casa Calvino - Caterina Artese, dottore in Scienze forestali e direttrice Hortus Pinnensis di

Penne; saluto del Prof. Fernando Tammaro