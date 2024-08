Oltre mezzo milione per la videosorveglianza urbana

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande di ammissione dei Comuni al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana anno 2023.

Con Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 agosto 2024 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'Anno 2023 relativa alle istanze presentati dagli Enti Locali ai fini della ammissione al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana.

Per Pescara sono 11 i Comuni della Provincia che hanno ottenuto il finanziamento dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda i progetti di videosorveglianza .

Un risultato che va nella direzione giusta per garantire la sicurezza dei cittadini e che si aggiunge ai 16 Protocolli d'intesa sottoscritti con i Sindaci relativi ai progetti “Controllo di vicinato”, oltre ai rinforzi di personale assicurati nei Comuni dell’entroterra dall’Arma dei Carabinieri.

La videosorveglianza è uno tra i dispositivi per il controllo del territorio privilegiato per la prevenzione urbana e permetterà un incremento degli standard di sicurezza attraverso il ricorso alla tecnologia sia in chiave preventiva sia sotto l'aspetto repressivo,permettendo alle Forze dell'Ordine di utilizzare uno strumento importante per l'identificazione dei responsabili di atti illeciti; spesso sono state infatti utilissime le immagini per ricostruire eventi delittuosi.

I progetti presentati dai Sindaci dei Comuni erano stati esaminati e approvati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e trasmessi quindi con parere favorevole al Ministero dell'Interno; nel corso della Comitato erano stati inoltre stipulati i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che costituiscono il presupposto necessario per accedere all’erogazione, da parte del Ministero dell’Interno, delle risorse finanziarie.

I Comuni che hanno usufruito del finanziamento Ministerialeper un importo complessivo di Euro 595.113,19 sono :