Nel segno di Marco: dopo Verratti ecco Pompetti, nuova stella pescarese

Di piede mancino, Marco Pompetti è un talentuoso centrocampista. É il classico play lì in mezzo: ottima visione di gioco, piedi buoni, capace di dettare i tempi della manovra e di scandire i ritmi della squadra . Un calciatore perfetto per il 4-3-3, specialista dei calci piazzati. Con sinistro riesce a scodellare palloni invitanti per gli attaccanti posizionati nel cuore dell’area di rigore.



La carriera. Classe 2000 pescarese doc è cresciuto nel settore giovanile della società biancoazzurra. Ingaggiato dall’Inter nell’estate del 2017 insieme a Lorenzo Peschetola ha giocato prima con la primavera neroazzurra. Con la formazione allenata da Stefano Vecchi ha centrato la doppietta torneo di Viareggio-scudetto con annesso premio individuale come miglior giocatore della fase finale. La stagione successiva è stata quella della conferma, nuova finale scudetto, stavolta persa contro l'Atalanta. Nell’estate 2019 il prestito della Sampdoria: 15 presenze e 4 reti con la Primavera e una panchina in Serie A.



A gennaio 2020 nuovo capitolo: l’Inter lo ha infatti ceduto in prestito prima al Pisa. Nell'estate 2020 il passaggio alla Cavese (23 presenze, 1 gol). Questa estate il ritorno nella sua città.