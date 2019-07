Masci completa la Giunta coi leghisti Martelli, Sulpizio, Santilli

MASCI COMPLETA LA GIUNTA COI LEGHISTI MARTELLI, SULPLIZIO E SECCIA. Il sindaco di Pescara Carlo Masci completa la nuova Giunta coi leghisti Gianni Santili, Patrizia Martelli e Adelchi Sulpizio, Eugenio Seccia (che nei giorni scorsi aveva firmato l'atto di disponibilita') di Forza Italia e Nicoletta Di Nisio per l'Udc. "Avevo detto ieri che entro 24 ore avremmo chiuso la partita della Giunta. Oggi - ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci - abbiamo dato quelle risposte che i cittadini si aspettavano sul governo della citta', considerando che la proclamazione dei consiglieri c'era stata quindici giorni fa. Abbiamo dato prova di una coalizione coesa con gli assessori che hanno sottoscritto il programma e che sono tutti eletti. C'e' una compattezza totale che avevo chiesto ai partiti e quindi oggi vede la sintesi in questa Giunta". Sul problema con l'Udc e la nomina di un assessore donna per l'Unione di Centro al posto di Massimiliano Pignoli (unico eletto nell'Udc e quarto piu' votato in citta'), il primo cittadino ha risposto: "Massimiliano lo voglio ringraziare pubblicamente perche' ha avuto un atteggiamento istituzionale, con l'Udc che ha espresso una donna che e' di gradimento di tutti, una persona che ha partecipato alla campagna elettorale, prendendo i voti, e quindi credo che potra' dare un contributo importante". Il grande escluso, cosi' come cinque anni fa, guarda avanti: "Ho deciso di fare un passo di lato per favorire l'unione della coalizione. Certo e' che il quarto piu' votato a Pescara fa un passo indietro per il bene della citta', cosi' come voluto dal partito, di cui faccio parte". Il neo assessore dell'Unione di Centro, Nicoletta Di Nisio: "Sono emozionata. Non mi aspettavo la nomina, e per questo ringrazio il partito, il sindaco Masci e chi mi ha votato. Lavoro nel sociale alla Asl da anni, e spero di poter dare il mio contributo per quei cittadini che sono piu' in difficolta'".

Redazione Independent