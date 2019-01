IMPORTANZA DEL SITO WEB ALL'INTERNO DI UNA "STRATEGIA DIGITAL" GLOBALE. Sembrano aver perso importanza, sommersi da pagine social, applicazioni, profili degli influencer, eccetera eccetera. Eppure i siti web occupano ancora il loro posto rilevante all’interno di una strategia digital globale.

UNA VETRINA DA ALLESTIRE COSTANTEMENTE. I siti web hanno ottenuto nel corso degli anni una rilevanza pazzesca tanto che si è arrivati al punto di pensare che fosse sufficiente avere un sito per vincere la concorrenza digitale e migliorare il proprio business. Ma, prendendo in prestito una metafora “commerciale”, possiamo considerare i siti web come le vetrine di un negozio (la propria attività). Esse devono essere costantemente allestite, non solo in funzione dell’inserimento dei nuovi prodotti o delle nuove offerte, ma anche per essere sempre più visibili e ‘notabili’ dai coloro che passano su quella strada. Similmente anche i siti web necessitano di qualcuno che li segua regolarmente in modo che non diventino marginali nel traffico digitale che ogni giorno popola il web.

A differenza delle vetrine dei negozi, i siti web permettono di monitorare quello che accade, potendo così rispondere in maniera efficace quando ci sono problemi di natura tecnica o, molto più comunemente, problemi di natura comunicativa.

I siti nascono per comunicare, per offrire contenuti a clienti interessati o potenzialmente tali; se dai report si scopre che gli utenti non trovano interessante ciò che pubblichiamo, che senso ha persistere? Meglio adottare degli accorgimenti vincenti. Per farlo non è però sufficiente la buona volontà, il web è una macchina complessa e articolata, nella quale la concorrenza, anche a livello locale, è spietata. Ecco allora che una web agency come Good Working, che opera sia a livello locale che oltre i confini regionali, si rivela un partner affidabile e capace di rendere reali tutte le strategie di crescita del proprio business.

NON LEGGIAMO MENO MA (PROVIAMO) A LEGGERE MEGLIO. Quando si parla di siti web si pensa subito agli articoli e la replica, piuttosto immediata, è quella secondo cui oggi si legge meno, per cui i siti non avrebbero più una certa rilevanza. Eppure all’interno di una strategia digital globale è vero proprio l’esatto contrario e i siti risultano essere come una spina dorsale di tutta l’attività digitale. I contenuti testuali, gli articoli, gli approfondimenti, eccetera, non sono marginali, anche se troppo spesso così vengono considerati.

Non è che leggiamo meno, è che proviamo a leggere meglio. Le parole scritte non hanno perso di importanza in favore delle immagini o dei video (che hanno comunque un ruolo fondamentale e da non escludere quando si sviluppa una strategia digital) ma essendo aumentate in maniera esponenziale, gli utenti danno importanza e attenzione solamente ai contenuti di qualità. Inoltre chi vuole approfondire un argomento cerca contenuti soddisfacenti a questa ricerca ed è importante sviluppare un piano editoriale coerente con quelle che sono le ricerche degli utenti.

SITI LEGGIBILI, FRUIBILI, VELOCI. Una certa tendenza ha portato molti a sviluppare siti dall’identikit fenomenale ma che avevano un “piccolo” problema: non erano leggibili e accessibili agli utenti. Bisogna sempre ricordare che il fine di ogni strategia digital sono le persone e che queste restano esseri umani anche se si intercettano tramite i propri indirizzi IP o i rispettivi profili social.

Questo significa, in maniera sintetica, che tutto all’interno del sito (struttura, design e contenuti) sia prima pensato, poi progettato e solo alla fine realizzato in quest’ottica. Oltre ai cosiddetti contenuti di qualità di cui abbiamo già detto, c’è da considerare che un sito web deve essere veloce e fruibile.

Veloce in quanto deve avere una struttura leggera e capace di essere visibile in tempi rapidissimisui moderni smartphone, con un design che si adatti a quei display e che mostri immediatamente le informazioni ricercate, considerando anche che spesso le connessioni internet mobile non sono sempre efficienti.

La fruibilità di un sito, similmente, è quel processo di semplificazione che permette alle persone di navigare sul sito in questione e trovare in maniera semplice e immediata le informazioni che sta cercando. Che senso ha, come spesso accade, sacrificare tutto questo in nome di un design fantasmagorico ma pesante, a causa del quale gli utenti abbandonano il sito dopo pochissimi secondi?

Il sito web gioca quindi un ruolo ancora centrale nello sviluppo di una strategia digital globale, al quale dovranno poi essere affiancate anche le altre attività (quella social su tutte), ma senza la quale la propria presenza sul web risulterebbe incompleta e non del tutto efficace.

