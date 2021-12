Sicurezza e privacy dei social media: a cosa badare

La protezione dell'identità digitale sui social media è una preoccupazione costante per molti. Tuttavia, sfondare la giungla delle regole e dei parametri di sicurezza non è facile. Questo articolo è un tentativo di riassumere lo stato del problema. Anche quando navighi sui social con il tuo HUAWEI mate x s di ultima generazione oppure con qualsiasi altro modello di smartphone potresti mettere in serio pericolo i tuoi dati personali. Ecco perché occorre fare un approfondimento.

Perché preoccuparsi della sicurezza e della privacy dei tuoi dati?

L'uso dei social media implica molte informazioni personali sensibili. E questi dati rappresentano un grave problema economico e socio-politico. Il Parlamento europeo ha approvato nuove disposizioni volte a ripristinare il controllo dei cittadini sui propri dati personali e a creare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati nell'Unione europea, adeguato all'era digitale.

Possiamo distinguere quattro tipi di dati che possono essere raccolti sui social media in modi diversi.

• Informazioni sul profilo (nome, età, occupazione, istruzione, ecc.);

• Tracce digitali delle tue attività (domande, tasso di partecipazione, commento, appartenenza al gruppo, ecc.);

• La tua attività silenziosa (transizioni, visualizzazioni);

• Geolocalizzazione del tuo dispositivo (utilizzato per creare annunci mirati, tra le altre cose).

I profili social sono un'estensione della tua vera personalità. Pertanto, è normale e importante prendersi cura di questo. Se non controlli le opzioni, i filtri e le altre opzioni di sicurezza a tua disposizione, ti esponi a vari rischi:

• Hacking dell'account (fino al furto di identità);

• Voyeurismo - in caso di visibilità di informazioni puramente personali (foto, video, ecc.);

• Condivisione non autorizzata di informazioni riservate con estranei;

• Uso inappropriato dei tuoi dati per scopi pubblicitari.

Tre chiavi per proteggere i tuoi dati

• Autenticazione forte (password unica e sicura);

• Parametri di sicurezza monitorati;

• Attenzione (analizzare ciò che pubblichi e a chi).

I comuni meccanismi di sicurezza non relativi ai social media includono, ad esempio, l'uso di un protocollo sicuro per comunicare con i server Web. Cioè, quando si entra e si rimane su un social network, è necessario utilizzare il protocollo https. Ciò garantisce il trasferimento sicuro delle informazioni sulla rete (ma allo stesso tempo diminuisce la velocità di trasferimento dei dati), compresi i bundle login-password. Ma questa tecnologia di protezione deve essere supportata dal sistema informativo (quasi tutti i social network lo supportano). È necessario monitorare e pulire regolarmente i dati sul profilo dell'utente del social network, lasciati dal browser sotto forma di file o record sul computer. In alcuni casi, tali dati possono essere utilizzati dal malware per ricavarne alcune importanti informazioni (ad esempio, la stessa combinazione login-password).

Tra le raccomandazioni del secondo gruppo, è necessario includere anche l'installazione di antivirus e altri mezzi di protezione sul computer. Ma non dimenticare i dispositivi mobili, da cui molti utenti hanno recentemente effettuato l'accesso ai social network. Questi dispositivi memorizzano localmente i dati personali ottenuti dai social network e sono anche suscettibili di malware. Quindi, proteggi anche i tuoi dispositivi mobili.

Attuando questi accorgimenti la tua privacy verrà sicuramente maggiormente tutelata.