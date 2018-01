Il Delfino Pescarese ruba al Diavolo Foggiano altri 3 punti fondamentali per la classifica

PESCARA BATTE FOGGIA 1-0 CON GOL DI MANCUSO. Prosegue la marcia positiva del Delfino Pescara 1936 al quarto risultato utile consecutivo in questa strana anomala stagione calcistica 2017/18. Grazie alla vittoria non meritata allo Stadio Zaccheria di Foggia, nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra di Zeman sale a 31 punti grazie ad un'azione bellissima finalizzata dal 'Pitone' Mancuso (@PPAdriatico) e poco altro. Come all'andata i 'Satanelli' dell'ex biancazzurro Giovannino Stroppa non hanno assolutamente demeritato ma anche stavolta il risultato è stato bugiardissimo: una traversa ed un palo di Nicastro, più un possesso palla importante per quasi la totalità della gara. Venerdì prossimo all'Adriatico arriva il Perugia per l'anticipo di Serie B: una chance ghiottissima per oil rilancio definitivo del sodalizio biancazzurro, almeno in ottica play off, e in attesa degli sviluppi di mercato.

TABELLINO FOGGIA PESCARA 0-1 (0-1)

Reti: 44′ Mancuso (P)

Foggia (3-5-2): Guarna; Tonucci, Loiacono, Camporese; Agnelli (C), Zambelli (71′ Scaglia), Greco (59′ Deli), Agazzi, Kragl; Mazzeo, Nicastro (66′ Beretta).

A disposizione: Tarolli, Figliomeni, Fedato, Martinelli, Gerbo, Floriano, Celli, Rame’, Sanchez.

Allenatore: G. Stroppa

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta; Proietti, Brugman (C), Valzania (79′ Coulibaly); Capone (46′ Baez), Pettinari, Mancuso.

A disposizione: Savelloni, Balzano, Kanoute’, Elizalde, Cocco, Campagnaro, Carraro, Cappelluzzo.

Allenatore: Z. Zeman

Ammoniti: 53′ Proietti, 80′ Crescenzi (P); 74′ Deli (F)

Arbitro: Juan Daniel Sacchi di Macerata.

Assistenti: Stefano Bellutti di Trento e Giovanni Luciano di Lamezia Terme, quarto ufficiale Daniele De Santis di Lecce

