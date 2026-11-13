Rapinano automobilista e lo costringono a prelevare denaro al bancomat

Un 18enne e un 16enne, entrambi residenti a Montesilvano, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa, in concorso, di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate. I due sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per ricettazione in concorso.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte in via Bradano, a Montesilvano. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due giovani sono arrivati sul posto a bordo di un ciclomotore e hanno avvicinato un automobilista che si trovava nella propria auto in sosta.

Dopo averlo trascinato fuori dall’abitacolo e averlo colpito con calci e pugni, gli aggressori si sono fatti consegnare 100 euro, in due banconote da 50. Sotto la minaccia di morte con un’arma da taglio, avrebbero quindi costretto la vittima a mettersi alla guida dell’auto in direzione Pescara, per raggiungere un bancomat e prelevare ulteriori somme.

L’azione è stata interrotta poco dopo, intorno alle 2:10, lungo il lungomare di Montesilvano, all’incrocio tra via Adige e via Aldo Moro, dove era attivo un posto di controllo del Nucleo Operativo e Radiomobile. Alla vista della pattuglia, il conducente ha frenato bruscamente e chiesto aiuto ai militari, che hanno immediatamente bloccato i due giovani a bordo del veicolo.

Durante la perquisizione personale è stata recuperata l’intera somma sottratta, occultata dal 16enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la vittima, che presentava una ferita lacero-contusa alla fronte e varie contusioni, e per l’18enne, ferito a una mano durante l’aggressione.

Gli accertamenti successivi in via Bradano hanno permesso di rintracciare il ciclomotore utilizzato dai due indagati. Il mezzo, riverniciato rispetto al colore originario, risultava proveniente da un furto denunciato a Montesilvano il 30 ottobre ed è stato restituito alla legittima proprietaria.

Al termine delle formalità, il 18enne è stato associato alla Casa Circondariale di Pescara su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. Il 16enne è stato invece accompagnato al Centro di Prima Accoglienza dell’Aquila, su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto della presunzione di innocenza.