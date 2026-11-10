Violenza domestica: 47enne arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale

Un intervento a tutela delle vittime di violenza domestica si è concluso con l'arresto di un uomo di 47 anni, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale. È quanto comunica la Polizia di Stato di Pescara, precisando che quanto segue è riportato nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

L'attività ha avuto inizio lo scorso fine settimana, quando al Numero Unico di Emergenza 112NUE è giunta la chiamata di un giovane che segnalava un'aggressione in atto, in strada, ai danni di una donna da parte di un uomo.

Giunti sul posto, gli operatori si sono recati tempestivamente, grazie alle indicazioni ricevute, presso l'appartamento segnalato al piano superiore dello stabile. Una volta entrati nell'abitazione, gli agenti hanno constatato la presenza dell'uomo che stava inveendo contro la compagna, di 40 anni.

Durante le fasi dell'identificazione e della raccolta delle prime informazioni, la situazione è rapidamente degenerata a causa dell'atteggiamento ostile dell'uomo, che ha assunto un comportamento fortemente minaccioso nei confronti del personale di Polizia intervenuto. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso un quadro di vessazioni fisiche e psicologiche protratto nel corso di svariati anni.

Raccolti tutti gli elementi in ordine alla flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.