Arrestato in vacanza a Teramo: deve scontare 3 anni per maltrattamenti in famiglia

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato in provincia di Teramo, intensificati nel corso delle settimane di agosto. Le attività hanno coinvolto numerosi equipaggi della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Commissariato di Atri e del Reparto Prevenzione Crimine, sia nel capoluogo teramano che nei comuni della costa. Nell’ultima settimana sono state identificate oltre 1500 persone e controllati circa 700 veicoli. Nel corso di questi servizi è scattato l’arresto di un cittadino italiano di 47 anni, già condannato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza privata ai danni della moglie e dei figli. L’uomo, residente nel Lazio, si trovava a Teramo per trascorrere le ferie. Una volta individuato, è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Teramo, dove dovrà scontare una pena di oltre tre anni di reclusione. Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e alla verifica della presenza sul territorio di soggetti ricercati o condannati.