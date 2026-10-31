Frase del giorno

31 Ott, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Arrestato 45enne per maltrattamenti: teneva l'ex compagna segregata...

Arrestato 45enne per maltrattamenti: teneva l'ex compagna segregata in casa

La Polizia di Stato interviene nella notte ad Avezzano: l'uomo, già denunciato per ripetute violenze fisiche e psicologiche, è stato rintracciato dopo ore di ricerca e condotto in carcere

Arrestato 45enne per maltrattamenti: teneva l'ex compagna segregata in casa

Un uomo di 45 anni, residente ad Avezzano, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato di L'Aquila con l'accusa di maltrattamenti ai danni della ex compagna. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano con il supporto dei Carabinieri della locale Compagnia, ha preso avvio da una denuncia presentata dalla donna nei giorni scorsi, dalla quale era emerso un quadro di ripetute violenze fisiche e psicologiche protratte nel tempo, fino alla fine di una lunga relazione interrotta da alcuni mesi.

Secondo quanto ricostruito, durante un ordinario servizio di controllo del territorio gli operatori sono stati contattati da un conoscente della coppia, preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono. Immediatamente gli agenti, insieme ai militari dell'Arma, si sono messi alla ricerca dell'uomo, inizialmente irreperibile. Dopo alcune ore è stato rintracciato presso la propria abitazione: in un primo momento poco collaborativo, dopo svariate richieste ha acconsentito a far entrare i poliziotti in casa, dove è stata trovata l'ex compagna, condotta lì e trattenuta contro la sua volontà.

Per l'uomo è scattato l'arresto immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, al termine degli accertamenti di rito è stato condotto presso la Casa circondariale di L'Aquila, in attesa dell'udienza di convalida. La donna, ancora sotto shock, è stata accompagnata con le cautele del caso in un luogo sicuro.

Tags: Avezzano Donna Maltrattamenti Segregata Casa Uomo Arrestato

Vedi anche

Arrestato figlio violento per maltrattamenti e rapina ai genitori
Cronaca

Arrestato figlio violento per maltrattamenti e rapina ai genitori

21 Mag, 2026
Indagato per maltrattamenti il compagno della donna morta a Colle Orlando
Cronaca

Indagato per maltrattamenti il compagno della donna morta a Colle Orlando

01 Giu, 2018
Giovane donna arrestata per maltrattamenti in famiglia: era già stata allontanata da casa
Cronaca

Giovane donna arrestata per maltrattamenti in famiglia: era già stata allontanata da casa

12 Apr, 2017
Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia: arrestato 35enne di Vasto
Cronaca

Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia: arrestato 35enne di Vasto

06 Apr, 2016
Avezzano, botte all'ex fidanzata: 27enne finisce in carcerre
Cronaca

Avezzano, botte all'ex fidanzata: 27enne finisce in carcerre

11 Ago, 2015
Maltrattava la moglie: uomo violento allontanato da casa
Cronaca

Maltrattava la moglie: uomo violento allontanato da casa

27 Nov, 2014
Parente "serpente" allontanato da casa per maltrattamenti
Cronaca

Parente "serpente" allontanato da casa per maltrattamenti

11 Apr, 2014
«Faccio una strage. Ti sgozzo»
Cronaca

«Faccio una strage. Ti sgozzo»

17 Set, 2012
Usa violenza sulla compagna
Cronaca

Usa violenza sulla compagna

27 Ago, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661