Arrestato 45enne per maltrattamenti: teneva l'ex compagna segregata in casa

Un uomo di 45 anni, residente ad Avezzano, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato di L'Aquila con l'accusa di maltrattamenti ai danni della ex compagna. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano con il supporto dei Carabinieri della locale Compagnia, ha preso avvio da una denuncia presentata dalla donna nei giorni scorsi, dalla quale era emerso un quadro di ripetute violenze fisiche e psicologiche protratte nel tempo, fino alla fine di una lunga relazione interrotta da alcuni mesi.

Secondo quanto ricostruito, durante un ordinario servizio di controllo del territorio gli operatori sono stati contattati da un conoscente della coppia, preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono. Immediatamente gli agenti, insieme ai militari dell'Arma, si sono messi alla ricerca dell'uomo, inizialmente irreperibile. Dopo alcune ore è stato rintracciato presso la propria abitazione: in un primo momento poco collaborativo, dopo svariate richieste ha acconsentito a far entrare i poliziotti in casa, dove è stata trovata l'ex compagna, condotta lì e trattenuta contro la sua volontà.

Per l'uomo è scattato l'arresto immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, al termine degli accertamenti di rito è stato condotto presso la Casa circondariale di L'Aquila, in attesa dell'udienza di convalida. La donna, ancora sotto shock, è stata accompagnata con le cautele del caso in un luogo sicuro.