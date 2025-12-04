Violenza con la ex. Arrestato 37enne di origine straniera

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pescara su richiesta della locale Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni di origine straniera, in quanto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni e violazione di domicilio, commessi nei confronti della sua ex compagna di 44 anni.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Pescara e svolte dalla locale Squadra Mobile, dallo scorso mese di luglio, a seguito della fine della loro relazione, l’uomo ha iniziato a tormentare la ex compagna con continue minacce e vessazioni.

Le reiterate condotte persecutorie consistevano anche nel trattenersi nell’abitazione della donna contro la volontà di quest’ultima, nel minacciarla più volte di far del male a lei ed ai suoifigli, nati da una precedente relazione, nonché nell’aggredirla fisicamente colpendola con calci e pugni, tanto da far decidere alla donna inizialmente di non far più rientro presso la propriaabitazione.

In un’occasione, tuttavia, la 44enne era riuscita a far sostituire la serratura della porta d’ingresso da un fabbro, approfittando della momentanea assenza dell’uomo, pensando così di scongiurare il suo ritorno nell’abitazione. L’indagato, tuttavia, è poi riuscito a rientrare in casa danneggiando la porta, di nuovo trattenendosi all’interno dell’abitazione contro la volontà della vittima. Nel periodo successivo, la donna è stata bersaglio di ulteriori minacce ed aggressioni, da ultimo alla fine del mese di ottobre scorso, occasione in cui l’indagato l’avrebbe presa a calci, colpita con un pugno in faccia e spinta più volte contro un muro, facendole sbattere la testa e causandole lesioni, finchè la vittima non è riuscita a fuggire in strada, chiedendo l’intervento della polizia e successivamente denunciando quanto stava accadendo.

Alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori, appurato che l’indagato risulta assuntore abituale di alcolici e sostanze stupefacenti, riscontrando quindi un attuale pericolo per la vittima, il P.M. titolare dell’indagine ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere per l’indagato, misura concesa dal G.I.P. di Pescara. I poliziotti hanno quindi tratto in arresto il 37enne trovandolo nell’abitazione della vittima, che finalmente potrà tornare a casa propria. L’uomo è stato quindi condotto in carcere.