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Viola più volte gli arresti domiciliari: 20enne finisce in carcere

La Squadra Mobile di Chieti ha eseguito la custodia cautelare firmata dal GIP. Al cittadino del Bangladesh contestato anche un furto aggravato con la tecnica della “spaccata” in un esercizio del corso

Viola più volte gli arresti domiciliari: 20enne finisce in carcere

Nella serata del 3 ottobre, la Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Chieti, ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, cittadino del Bangladesh di 20 anni, per plurime violazioni della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il provvedimento di aggravamento è stato firmato dal G.I.P. presso il Tribunale di Chieti.

Al medesimo soggetto è stato contestato il furto aggravato, commesso mediante la cosiddetta “spaccata”, avvenuto nella serata di giovedì 1 ottobre in un noto esercizio commerciale sul corso di Chieti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

Tags: Arrestato Chieti Ultime notizie Furto Spaccata negozio

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