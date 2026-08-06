Do.Gi. riparte: sabato 8 agosto riapre la gioielleria di Pescara

Dopo giorni difficili, segnati dallo sgomento e dai danni ingenti provocati da un furto con spaccata, la gioielleria Do.Gi. di Pescara si prepara a riaprire le proprie porte.



Il punto vendita era stato inaugurato appena dieci giorni prima di essere devastato. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, un commando composto da cinque persone aveva utilizzato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso e portare via numerosi preziosi. L’irruzione aveva lasciato il negozio completamente sottosopra, causando ingenti danni alla struttura e alle vetrine.



«Sabato mattina Do.Gi. riaprirà le sue porte, trasformando una pagina di grande amarezza in un momento di rinascita, fiducia e speranza», ha dichiarato il direttore Pierpaolo De Luca. «L’apertura della gioielleria a Pescara rappresenta un sogno e un punto di arrivo per tutto il nostro gruppo, impegnato anche nella storica gioielleria di Manoppello, e soprattutto per me, che faccio questo lavoro da 35 anni». Dietro il progetto, ha aggiunto De Luca, ci sono «sacrifici, passione e una grande voglia di bellezza». La riapertura, ha sottolineato, è stata resa possibile anche dall’affetto dimostrato dalla comunità nelle settimane successive al furto.

«Siamo felici di poter riaccendere le nostre vetrine a Pescara e tornare a fare ciò che amiamo. Lo facciamo con ancora più determinazione, grazie all’affetto straordinario ricevuto. È stato proprio questo calore a darci la forza di ripartire», ha concluso il direttore.



La riapertura di sabato rappresenta così qualcosa di più di un semplice ritorno all’attività. È un messaggio di resistenza alla criminalità e la conferma della volontà di continuare a investire nel centro di Pescara, difendendo il lavoro costruito in oltre tre decenni di impegno.



Le vetrine della gioielleria Do.Gi. torneranno quindi a illuminarsi sabato 8 agosto, a partire dalle 9.30.