Frase del giorno

06 Ago, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Do.Gi. riparte: sabato 8 agosto riapre la gioielleria di Pescara

Do.Gi. riparte: sabato 8 agosto riapre la gioielleria di Pescara

Dopo il furto con spaccata dello scorso luglio, il punto vendita di via Carducci torna operativo. Il direttore Pierpaolo De Luca: «Ripartiamo con determinazione, fiducia e speranza»

Do.Gi. riparte: sabato 8 agosto riapre la gioielleria di Pescara

Dopo giorni difficili, segnati dallo sgomento e dai danni ingenti provocati da un furto con spaccata, la gioielleria Do.Gi. di Pescara si prepara a riaprire le proprie porte.

Il punto vendita era stato inaugurato appena dieci giorni prima di essere devastato. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, un commando composto da cinque persone aveva utilizzato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso e portare via numerosi preziosi. L’irruzione aveva lasciato il negozio completamente sottosopra, causando ingenti danni alla struttura e alle vetrine.

«Sabato mattina Do.Gi. riaprirà le sue porte, trasformando una pagina di grande amarezza in un momento di rinascita, fiducia e speranza», ha dichiarato il direttore Pierpaolo De Luca. «L’apertura della gioielleria a Pescara rappresenta un sogno e un punto di arrivo per tutto il nostro gruppo, impegnato anche nella storica gioielleria di Manoppello, e soprattutto per me, che faccio questo lavoro da 35 anni». Dietro il progetto, ha aggiunto De Luca, ci sono «sacrifici, passione e una grande voglia di bellezza». La riapertura, ha sottolineato, è stata resa possibile anche dall’affetto dimostrato dalla comunità nelle settimane successive al furto.
«Siamo felici di poter riaccendere le nostre vetrine a Pescara e tornare a fare ciò che amiamo. Lo facciamo con ancora più determinazione, grazie all’affetto straordinario ricevuto. È stato proprio questo calore a darci la forza di ripartire», ha concluso il direttore.

La riapertura di sabato rappresenta così qualcosa di più di un semplice ritorno all’attività. È un messaggio di resistenza alla criminalità e la conferma della volontà di continuare a investire nel centro di Pescara, difendendo il lavoro costruito in oltre tre decenni di impegno.

Le vetrine della gioielleria Do.Gi. torneranno quindi a illuminarsi sabato 8 agosto, a partire dalle 9.30.

Tags: Do.gi Gioielleria Pescara Furto Spaccata Ultime notizie Orari

Vedi anche

Svaligiata nella notte la gioielleria DoGi
Cronaca

Svaligiata nella notte la gioielleria DoGi

10 Lug, 2026
Furto con ‘spaccata’ in un negozio del centro. Denunciato un senegalese e un pescarese
Cronaca

Furto con ‘spaccata’ in un negozio del centro. Denunciato un senegalese e un pescarese

06 Gen, 2022
Coppia malandrina arrestata all’alba dopo una ‘spaccata’ con fuga da Montesilvano
Cronaca

Coppia malandrina arrestata all’alba dopo una ‘spaccata’ con fuga da Montesilvano

06 Ott, 2021
Furto con spaccata nella notte a Montesilvano
Cronaca

Furto con spaccata nella notte a Montesilvano

23 Ott, 2020
Colpo alla gioielleria Seta. Banditi in fuga con 80 rolex
Cronaca

Colpo alla gioielleria Seta. Banditi in fuga con 80 rolex

13 Mar, 2018
Ladri senza paura fuggono nella notte dopo il colpo con "spaccata" al bancomat
Cronaca

Ladri senza paura fuggono nella notte dopo il colpo con "spaccata" al bancomat

19 Giu, 2016
Banditi assaltano gioielleria a Città S.Angelo. Bottino da 50mila euro
Cronaca

Banditi assaltano gioielleria a Città S.Angelo. Bottino da 50mila euro

05 Feb, 2014
Furto di orologi preziosi. Ladre riminesi arrestate
Cronaca

Furto di orologi preziosi. Ladre riminesi arrestate

14 Set, 2013
Furto di gioie. Rom arrestate
Cronaca

Furto di gioie. Rom arrestate

05 Ott, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661