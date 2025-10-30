Frase del giorno

30 Ott, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Vicenda Parklet. Il Comune prende tempo e annuncia la proroga

Vicenda Parklet. Il Comune prende tempo e annuncia la proroga

Ancora 12 mesi, forse, per consentire ai commercianti di sfruttare l'occupazione del suolo pubblico in attesa un regolamento. Protesta M5S: impossibile lavorare così

Vicenda Parklet. Il Comune prende tempo e annuncia la proroga

La Giunta Masci ha approvato nei giorni scorsi la delibera che dispone di fatto la proroga di dodici mesi per il mantenimento dei parkleta servizio delle attività commerciali di somministrazione. Una decisione che, pur presentata come atto tecnico nelle more della redazione di un nuovo disciplinare, rappresenta nei fatti una vittoria di buon senso per tutte le attività cittadine e una vittoria politica per il Movimento 5 Stelle, che su questo tema aveva lanciato l’allarme sul rischio di smantellamento delle strutture esistenti dal 1° novembre prossimo.

 

Per mesi – spiega il capogruppo M5S Paolo Sola – abbiamo contrastato una narrazione distorta con cui l’amministrazione di centrodestra voleva far credere che queste strutture fossero in contrasto con il Codice della Strada e che l’esperienza dei parklet dovesse concludersi qui. Oggi la Giunta stessa, con la proroga appena approvata, ammette implicitamente che avevamo ragione: la proroga era possibile, oltre che necessaria”.

 

Il provvedimento, contenuto nella delibera n. 833 del 24 ottobre 2025, dispone il mantenimento delle strutture esistenti per ulteriori dodici mesi, in attesa della definizione di un disciplinare tecnico-amministrativo che regoli in via definitiva le occupazioni della sede stradale. Un passo che arriva dopo settimane di pressioni politiche del M5S, che aveva più volte richiamato l’attenzione della Giunta sull’evidenza normativa fornita dal DDL Concorrenza e dai precedenti ministeriali: riferimenti che, secondo il capogruppo pentastellato Paolo Sola, consentivano la permanenza di queste installazioni, nate in epoca Covid, ma poi affermatesi anche nella nostra città proprio per il loro valore pubblico e collettivo.

 

Parliamo – continua Soladi strutture che negli ultimi anni hanno rappresentato un vero valore aggiunto per Pescara, migliorando l’arredo urbano, rafforzando l’offerta turistica e dando respiro a un settore economico già duramente colpito. Pensare di smantellarle sarebbe stato un altro colpo mortale all’economia cittadina e un segnale di regressione, soprattutto dopo averle autorizzate e rinnovate di anno in anno dal 2021 ad oggi, e aver costretto decine di esercenti a investimenti importanti per il loro adeguamento a canoni, criteri e materiali precisi richiesti proprio dall’amministrazione comunale”.

 

Nella delibera, tuttavia, la Giunta Masci torna a evocare un presunto “conflitto” con l’articolo 20 del Codice della Strada, richiamando vincoli di sicurezza che, ribadisce Sola, la stessa normativa nazionale smentisce:
È una posizione ormai insostenibile. I parklet non rappresentano un ostacolo alla circolazione, ma un modello urbano ormai consolidato in tutta Europa e in tante altre città italiane. Masci e la sua maggioranza continuano a cercare appigli giuridici dove servirebbe solo la volontà politica di valorizzare una buona pratica e autorizzarla in pianta stabile, senza ulteriori rinvii”.

 

 

Tags: Parklet Pescara Regolamento Commercianti

Vedi anche

Lavori pubblici senza preavviso. Protestano cittadini e commercianti
Attualità

Lavori pubblici senza preavviso. Protestano cittadini e commercianti

29 Set, 2024
Commercianti in protesta per la questione parcheggi
Attualità

Commercianti in protesta per la questione parcheggi

30 Lug, 2024
Commercianti contro lavori al Megalo' 2: "Sarebbe disastro per l'economia locale"
Attualità

Commercianti contro lavori al Megalo' 2: "Sarebbe disastro per l'economia locale"

01 Mar, 2018
Piazza Muzii, nuovo confronto con residenti e commercianti
Cronaca

Piazza Muzii, nuovo confronto con residenti e commercianti

05 Mag, 2016
"Pioggia di multe sui commercianti". Confesercenti attacca il Comune di Pescara
Attualità

"Pioggia di multe sui commercianti". Confesercenti attacca il Comune di Pescara

26 Apr, 2016
Riesplode la "Guerra dei Taxi": Tar annulla regolamento della "pace"
Attualità

Riesplode la "Guerra dei Taxi": Tar annulla regolamento della "pace"

09 Ago, 2014
Riduzione Tasi: ok balneatori, ma i piccoli artigiani e commercianti?
Attualità

Riduzione Tasi: ok balneatori, ma i piccoli artigiani e commercianti?

08 Ago, 2014
Imu. Commercianti inferociti
Attualità

Imu. Commercianti inferociti

03 Lug, 2012
Pescara di notte. Brucia!
Cronaca

Pescara di notte. Brucia!

04 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661