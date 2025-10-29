Via la plastica dalle spiagge di Pescara, il Comune incassa l'ok dei balneatori

“Via la plastica dalle spiagge di Pescara. Sarà avviato nel 2026 e realizzato entro la fine del 2028, il percorso di adeguamento progressivo che porterà alla sostituzione, sulla battigia della città, degli ombrelloni in finta paglia (rafia sintetica) o con le frange di plastica. Al posto degli ombrelloni con frange di plastica, sulla costa della città ci saranno materiali naturali, bio-degradabili o eco-compatibili”. Questa l’indicazione del Comune di Pescara che oggi il sindaco Carlo Masci e l’assessore Eugenio Seccia hanno illustrato e condiviso con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con i balneatori nel corso di un incontro che si è svolto a Palazzo di città, convocato dal primo cittadino e dall’assessore proprio per affrontare questo tema del quale si dovrà tenere conto anche negli strumenti di programmazione quale il Piano demaniale marittimo comunale.

“Dal Comune è partito un indirizzo chiaro, a tutela dell’ambiente, per arrivare – con questa e altre azioni - alla progressiva eliminazione dei materiali plastici inquinanti lungo la fascia costiera, con una attenzione particolare agli habitat dunali, marini e alle aree protette esistenti in città. Una misura indispensabile, tenendo conto che Pescara è una città Bandiera Blu: siamo riusciti a conquistare questo vessillo prestigioso nel 2021 e a mantenerlo fino ad oggi, e quindi dobbiamo continuare ad impegnarci tutti insieme per il mantenimento dei requisiti e per le future candidature da presentare alla Fee, con l’intenzione di raggiungere sempre nuovi e più ambiziosi obiettivi”, hanno detto Masci e Seccia che hanno chiesto e ottenuto dai balneatori la condivisione unanime di obiettivi e strategie, tanto più che una parte degli ombrelloni in rafia sintetica è stata già eliminata, grazie all’impegno della categoria in questa direzione.

Tra l’altro, nel percorso transizione verso una “Pescara Plastic free”, il Comune di Pescara punta sulla collaborazione anche dell’associazione Plastic Free onlus, per ridurre l’inquinamento da plastica sul territorio. La collaborazione tra Plastic Free e il Comune di Pescara ha già portato i primi frutti: insieme hanno organizzato attività di raccolta, sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini, sono state valutate insieme proposte e soluzioni per raggiungere un obiettivo che interessa tutti. Pescara, già riconosciuta Comune Plastic Free 2025, conta di avere lo stesso riconoscimento anche nel 2026, grazie agli ulteriori passi da realizzare.

“I dati sul turismo ci dicono che Pescara è sempre più attrattiva”, ha detto Masci ai balneatori. “In questi anni c’è stata una vera e propria esplosione, ed è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli stranieri che scelgono la nostra città. C’è stato un grande lavoro di cui vado orgoglioso, come sindaco e come cittadino, e ora dobbiamo continuare a lavorarci insieme, contando sull'impegno anche dei balneatori”, ha concluso Masci.



Foto di Dario Oggiano