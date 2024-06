Pescara al voto sabato. Ultimi giorni per la ‘caccia’ al voto

É iniziato il conto alla rovescia per i candidati al ruolo di sindaco di Pescara ed anche per ‘maxi’ esercito di aspiranti consiglieri impegnato nella ‘caccia’ al voto per le comunali pescaresi che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Esattamente sono 434 i cittadini che si presenteranno nelle quattordici liste a supporto di Gianluca Fusilli (Stati Uniti d’Europa), Domenico Pettinari (Pettinari Sindaco, Cittadini per Pescara), Carlo Costantini (PD, M5S, AVS, Carlo Costantini Sindaco, Faremo Grande Pescara), Carlo Masci (FI, FDI, Lega, Pescara Futura, Masci Sindaco per Pescara Unica 2024, UDC). La ‘sfida’ prevede che ciascuna delle quattro coalizione debba raggiungere il 50% + 1 voto delle preferenze espresse nell’urna elettorale dai cittadini pescaresi altrimenti sarà necessario un ‘secondo turno’ di ballottaggio tra i due candidati che avranno preso il numero di voti maggiori. A quel punto si assisterà ad un prolungamento di questa estenuante campagna elettorale che, fino ad oggi, non ha offerto particolari scossoni o bordate tipiche di questi momenti carichi per chi lotta alla conquista del potere nella città più grande e forse più importante d’Abruzzo.



CENTRODESTRA: CARLO MASCI SINDACO

Fratelli d’Italia: Sabatino Andreelli, Claudia Annunziata, Alessia Camplone, Giovanna Camplone, Roberto Carota, Alfredo Cremonese, Eleonora D’Alberto, Alessandro D’Alonzo, Giuseppina D’Angelo, Barbara D’Incecco, Nicoletta Di Nisio, Salvatore Di Pino, Leo Ferretti, Mattia Giansante, Antonella Grannonico, Mario Luciani, Federica Ludovici, Loris Mazzioli, Cristian Orta, Patrizia Panunzio, Mariarita Paoni Saccone, Massimo Pastore, Paolo Patriarca, Milena Pesolillo, Carolina Profeta, Mauro Renzetti, Manola Romano, Giovanni Santilli, Pasquale Stefano Schiavone, Simona Sperinteo, Giovanni Stramenga, Zaira Zamparelli.

Forza Italia: Luca Alberti, Marcello Antonelli, Giuseppe Bruno, Maria Rita Carota, Bruno Ciuffi, Guido Colasante, Mario Crivelli, Claudio Croce, Sara D’Ambrosio, Simone D’Angelo, Lucia De Medio, Isabella Del Trecco, Donato Di Giacomo, Alessio Di Pasquale, Vittoria D’Incecco, Gabriella Faccia, Flavia Giansante, Andrea Lancia, Patrizia Martelli, Francesca Mazzara, Francesco Guglielmo Misiti, Alessandra Natale, Enrica Pace, Barbara Picca, Bruno Pierangelo, Massimiliano Pignoli, Fabrizio Rapposelli, Roberto Renzetti, Maria Sarno, Antonina Sciacca, Eugenio Seccia, Valeria Toppetti.

Lega: Adelchi Sulpizio, Armando Foschi, Maria Luigia Montopolino, Andrea Salvati, Amedeo Volpe, Andrea Baglioni, Virginia Bonetti, Manuela Canonico, Manuela Cinquegrana, Gianfranco Cipolla, Orietta Cipriani, Laura D’Andreagiovanni, Marida De Vita, Laisa Del Ciotto, Mirko Di Michele, Francesco Evangelista, Monia Fratini, Eliseo Marrone, Franca Montanaro, Antonio Pavone, Mario Pirani, Giuliana Polidori, Antonio Prezioso, Renato Ranieri, Martina Santuccione, Camillo Savini, Ida Sciarra, Fabio Silvestri, Osvaldo Taresco, Manuel Trave, Lorenzo Valloreia, Francesco Zampacorta.

Pescara Futura: Luigi Albore Mascia detto Arbore, Adamo Scurti, Mariana Balan, Federica Buccella, Michele Ilio Gino Calvani detto Calvani, Laura Centorame, Claudia Ciccotti Giammaria detta Claudia Ciccotti, Lanfranco De Santis detto De Sanctis, Luigi Di Alberti, Giampiero Di Biase detto Giampiero, Andrea Di Giovanni, Michele Di Marco, Vincenzo D’Incecco Della torre, Romina Faricelli, Smeraldo Ferri Franchini detto Smeraldo, Daniela Fidanza, Fabrizio Fragasso, Alexandra Lazic detta Labarile, Giuliano Mammarella, Marino Marini, Livio Marinucci, Fernanda Martone, Simona Massaccese, Giovanni Micozzi detto Gianni Micozzi, Patrizia Natale, Francesco Maria Nuvolari detto Francesco Nuvolari, Ionel Oprica detto Ionel, Luciano Pasetti, Riccardo Ponziani, Sisto Rainaldi, Mariacarla Scudieri, Lorenzo Toro.

Masci sindaco per Pescara Unica 2024: Giampiero Lettere, Lucia Agata, Mariella Agresta, Stefano Aquilio, Valentino Bandinu, Claudio Benedetti, Amelia Benvenuto detta Emy, Fatima Pia De Toma detta Fatima, Stefania Di Blasio, Gianluca Di Felice, Italo Di Giovanni, Tania Di Napoli, Celestina Di Pasquale detta Celeste, Lorenzo Giuseppe D’Intino detto Lorenzo D’Intino, Alessandro Febo, Marco Grifone, Stefania Iervese, Fabio Lasaponara, Domenico Lombardi, Fabio Maccarone, Enrico Mambella, Mario Marchizza, Marino Marini, Vincenzo Orlando, Luciano Panichella, Diego Paolini, Gianni Papponetti, Luana Piccinini, Valeriano Santurbano, Camillo Spadano, Domenico Tarquini detto Paolo Tarquini, Sandra Wiring detta Zamponi.

UDC: Roberto Iulianetti detto Roby, Patrizia Di Michele, Mario Di Carlo, Gianluca D’Incecco, Gabriele Biancone, Fabio Boni, Alessandra Bruni, Rodica Burtaverde, Pierluigi Calderoni, Julio Antonio Calò, Marco Ciarallo, Miriam Ciarallo, Zeila Creati, Elena Dezio, Roberto Di Girolamo, Massimo Minciarelli, Delia Montebello Di Silvestro detta Montebello, Annamaria Negusanti, Paola Patricelli, Pasqualino Pizzacalla, Claudia Ribezzo, Maria Rita Tabet, Federico Terreri

CENTROSINISTRA: CARLO COSTANTINI SINDACO

Pd: Piero Giampietro, Stefania Catalano, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Chiara Ballone, Stefano Alberto Brandimarte, Antonio Camplone, Cristiano Canale, Faiza Amal Safia Chenntouf, Ines Ciampini, Maria Ida D’Antonio, Benedetta Di Marzio, Piera Paola Di Nicolantonio, Giacinto Giuliano Di Pietrantonio, Michela Di Stefano, Roberto D’Incecco, Matteo D’Innocente, Manuela Feliciani, Massimo Grumelli, Yassmen Khamas, Claudio Mastrangelo, Barbara Matarrelli, Mattia Salvatore, Fabrizio Perfetto, Simone Poliandri, Gabriella Rossi, Liliana Rullo, Maria Bruna Sammassimo detta Bruna, Silvia Sbaraglia, Francesca Tordone, Ilaria Trabucco.

M5S: Domenico Arces, Dario Chierchia, Alberto Cicconetti, Cinzia D’Alessandro, Elisabetta De Vincentis, Giuseppe Di Claudio, Luigi Di Corcia, Annamaria Di Fabio, Massimo Di Renzo, Elda Fazi, Gabriella Gus, Angela La Cecilia, Graziella Da Rovere, Carlo Madeo, Rita Mancini, Gloria Mattioni, Michele Moca, Claudio Olivieri, Andrea Perez Pirillo, Massimo Presutti, Antonella Pulcinella, Marco Romano, Eugenia Salvatore, Cristian Saraullo, Roberto Severoni, Paolo Sola, Silvia Tieri.

Alleanza Verdi Sinistra-Radici in Comune: Simona Barba detta Le Pine, Francesca Basile, Alessia Brignardello, Fabrizio Camplone, Giuseppe Castellucci detto Paolo, Marco Ciampoli, Veronica Coletta, Susanna Costaglione detta Castiglione, Valentina Covitti, Matteo D’Alonzo, Assunta D’Emilio, Alessandra De Nardis, Marco Dell’Oglio, Enrico Di Ciano, Alberto Di Nicola, Armando Di Nunzio, Nicola Di Santo, Roberto Ettorre, Mirko Frattarelli, Mario Frittelli, Emanuele Mancinelli, Lucio Marinelli detto Stube, Giulia Mistichelli, Giulia Persico,Annalisa Petrucciani, Fiorella Rolandi, Alessandra Rossi, Pietro Rovigatti detto Piero, Alessandro Sforzato, Loretta Tobia.

Carlo Costantini sindaco di Pescara: Bartolomeo Donato Di Matteo detto Donato, Francesca Ciafardini, Alessio Colalongo, Danilo Colavincenzo, Manuele Colazzilli, Gina Corvinelli, Filippo Maria De Bonis, Rita Del Cegno, Giorgia Di Federico, Amalia Di Santo, Agata Di Virgilio Ronci, Filippo Falconio, Gioia Giammarino, Dario Gileno, Paola Mancini, Antonella Manzionna, Oscar Minoliti, Chiara Orsini, Carmela Ortoli, Bruno Rapposelli, Paolo Rosetti, Daniela Rucci, Fabiana Tenerelli, Piernicola Teodoro, Domenico Amicone, Marinella Sclocco, Leondina Villani, Moreno Stefano Campobassi, Angelina Barin, Marcello Ferri detto Jurij, Chiara D’Urbano, Franco De Remigis.

Faremo grande Pescara: Gianluigi Pietro Cetrullo, Eugenio Agus, Maria Grazia Baiocchi, Marco Baldassarre, Piero Binchi, Mattia Caldarelli, Debora Delemmi, Andrea Di Cesare, Marco Di Nino, Alessia D’Ottavio, Fiorindo Lupacchini, Angela Malandra, Annarita Mastromauro, Andrea Molinaro, Mario Pellicciotta, Sabino Mauro Rosa, Agnieszka Jadwika Wolak detta Agnese, Oscar Marano, Daniele Salvatore, Romo Grossi, Giancarlo Susi, Nino Pace, Nina Nori, Jennj Wendy Mattioli, Giuseppe Pietromartire, Anna Silvia Gioffrè, Maurizio D’Alfonso, Ilaria Gloria, Maria Chiara Fiucci, Pierpaolo Cellucci, Daniela Maria Pia Gatta, Antonietta Angelucci.

CIVICA: DOMENICO PETTINARI SINDACO

Pettinari Sindaco: Massimiliano Di Pillo, Alex Orlandi, Giovanni D’Andrea, Rossella Di Meco, Donato Spagnoli, Cinzia Luciani, Menotti Angelastro, Concettina Di Lorenzo, Caterina Artese, Alessio Flacco, Concezio Cicchelli, Stefania D’Amico, Alessandro Spada, Luigi Laguardia, Moira Iurescia, Emilio D’Innocente, Giovanni D’Intino, Mario Lufino, Davide Chiulli, Valentina Cipollone, Claudio Ciabattoni, Caterina Valente, Stefano Gualtieri, Andrea Pomponio, Lucia Pelagatti, Monica Pagliaro, Francesco Baldonieri, Giacomo Sigillo, Sergio Santuccione, Alberto Guidoni, Antonietta Moretti, Domenico Vitale.

Cittadini per Pescara: Davide Traini, Filippo Franceschetti, Margarita Belisario Thays, Simone D’Avolio, Francesco Marino, Alessandro Fagnani, Cristina Massimi, Francesco Cuzzi Brancacci, Gennaro Maresca, Sergio Nobilio, Massimo Ansovini, Giuseppe Negro, Marco Ferreri, Domenico Di Lorenzo, Vanessa Prostamo, Michelangelo Cavaliere, Francesco Tinelli, Mauro Di Panfilo, Jessica Di Martino, Luigi Cambarau, Ettore Esposito, Rita Pisana Pellegrini, Luigi Castiglione, Katia Ferri, Alessandro Smarrelli, Derna D’Ortona, Claudia Brancato, Alex Malandra, Lucio Stella, Amelia Luise, Claudia Umeton, Alessandra Massarelli.

CIVICA: GIANLUCA FUSILLI SINDACO

Fusilli sindaco – Stati Uniti d’Europa: Carmine Ciofani, Lucia Battista, Paolo Caioni, Francesca Campanelli, Giancarlo Carpiani, Stefano Ciccocelli, Rita Consorte, Candida D’Alberto, Dino Del Colombo, Alessandro Di Camillo, Valerio Di Domizio, Sergio Di Marcantonio, Giulia Ester Giuliani, Gabriele Giuliano detto Pizzilone, Maria Teresa Guardiani, Mario Valter Lattanzio, Michele Luciani, Danilo Manco, Liliana Matarazzo, Fabrizio Mincarini, Carmela Mischitelli, Irene Palumbo, Veronica Pomante, Silvana Prosperi, Walter Sangiorgio, Riccardo Santucci, Stefano Sassano, Vittoriano Severo, Massimo Sfamurri, Giuseppe Tavani detto Pippo, Paolo Visci, Deborah Giannantonio.