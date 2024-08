Vendite al dettaglio, Assoutenti: pessima performance per commercio

I dati sul commercio continuano ad essere deludenti, con le vendite al dettaglio che continuano a registrare ancora segno negativo in tutti i comparti. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.



“Rispetto al mese precedente a giugno calano le vendite sia per i beni alimentari che per quelli non alimentari, con una contrazione che interessa anche i valori - spiega il presidente Gabriele Melluso – Una performance quella del commercio decisamente pessima e che dimostra come le famiglie stiano tirando la cinghia riducendo gli acquisti anche di generi primari come gli alimentari, le cui vendite scendono in volume addirittura del -1,6% su anno”.



“Per questo sollecitiamo ancora una volta il Governo ad intervenire adottando misure tese ad accelerare la discesa dei prezzi al dettaglio, combattere le speculazioni e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, in modo da far ripartire i consumi e sostenere commercio ed economia” – conclude Melluso.