Vendite al dettaglio, Assoutenti: italiani a dieta forzata, governo si

attivi per far scendere prezzi e rilanciare consumi*











I dati sul commercio diffusi oggi dall’Istat certificano come gli italiani

siano a “dieta forzata” e continuino a contrarre gli acquisti di cibi e

bevande. Lo afferma Assoutenti, che giudica negativamente i numeri sulle

vendite al dettaglio.



“Se i saldi estivi hanno dato un evidente aiuto al commercio nel mese di

luglio, con una crescita delle vendite dei beni non alimentari sia su base

mensile che su base annua, è senza dubbio un segnale allarmante il fatto

che le famiglie abbiano ridotto il volume degli acquisti alimentari

addirittura del -0,7% sul 2023 - spiega il presidente Gabriele Melluso –

Questo significa che le famiglie sono di fatto “a dieta”, riducono il

volume di spesa nel settore di cibi e bevande e modificano le proprie

abitudini, riducendo anche la qualità degli acquisti alimentari allo scopo

di risparmiare”.



“Per questo sollecitiamo ancora una volta il Governo ad intervenire

adottando misure tese ad accelerare la discesa dei prezzi al dettaglio,

combattere le speculazioni e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie,

in modo da far ripartire i consumi e sostenere commercio ed economia” –

conclude Melluso.