Vandalo sulmonese denunciato per danneggiamento di auto

Un giovane di Sulmona è stato denunciato per danneggiamento di due automobili la notte del 28 dicembre 2024. Il ragazzo è stato identificato tramite le telecamere di videosorveglianza ed è stato portato in questura per i riscontri testimoniali. Ora è stato denunciato e dovrà essere sottoposto ad un processo penale per l’accertamento della verità.