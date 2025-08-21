Tutto pronto per la 731ma Perdonanza Celestiniana

Nell’ambito del programma della 731ª Perdonanza Celestiniana domani, 22 agosto, alle ore 18, nella chiesa di S. Maria del Suffragio, un'altra tappa di preparazione spirituale al dono dell'indulgenza della Perdonanza concessa da Papa S. Celestino V nel 1294 che sarà celebrata dai vespri del prossimo 28 agosto ai vespri del giorno successivo.



Sarà l'Abate dell'Abbazia di S. Miniato al Monte in Firenze, Dom Bernardo Francesco Maria GIANNI, a tenere la conferenza-meditazione sul tema del perdono nell'anno del Giubileo: "Perdono, porta della speranza".



"L'Azione Cattolica aquilana ormai da anni è solita proporre ai fedeli e alla cittadinanza un momento di preparazione spirituale e meditazione in prossimità della Perdonanza celestiniana. Ringrazio, a nome di tutti gli associati, l'Abate di San Miniato per aver accolto il nostro invito e il Comitato Perdonanza per aver sostenuto l'iniziativa da noi promossa". Così il presidente dell'Azione Cattolica diocesana, l'ing. Francesco Fazio.





Tutto il programma della Perdonanza Celestiniana 2025 è sul sito:

https://perdonanza-celestiniana.it/