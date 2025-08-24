Frase del giorno

24 Ago, 2025
Inaugurazione del Giubileo più antico della storia

La cerimonia della 731ª Perdonanza Celestiniana è tornata a Piazza Palazzo, davanti la sede municipale a 16 anni dal sisma

Nonostante la pioggia che ha caratterizzato la serata, si è aperta ufficialmente la 731ª Perdonanza Celestiniana, patrimonio culturale immateriale dell'Umanità Unesco dal 2019 e segno identitario della città dell'Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026.

 

Il Fuoco del Morrone, partito dall'Eremo di Sant'Onofrio, ha fatto ritorno dopo 17 anni a Piazza Palazzo, cuore della municipalità aquilana, dove il tedoforo ha consegnato la fiaccola al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. È stato lo stesso primo cittadino ad accendere il Tripode della Pace e, con la formula di rito, a dichiarare aperta la 731ª edizione della Perdonanza Celestiniana.

 

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il sindaco Biondi e l'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, S. E. Mons. Antonio D'Angelo, non hanno pronunciato i loro discorsi previsti in apertura della cerimonia. I testi integrali dei loro interventi, che rappresentano messaggi alla città e alla comunità internazionale, sono comunque allegati e disponibili per la diffusione sulla stampa.

(il discorso completo del sindaco è in allegato)

(il discorso completo dell'Arcivescovo è allegato)

 

Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento di Floro Panti, che ha ricordato con commozione la figura di padre Quirino Salomone, recentemente scomparso, ringraziandolo per aver custodito e tramandato con dedizione il significato autentico del Fuoco del Morrone.

 

Hanno preso la parola brevemente il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, per un saluto istituzionale rivolto alla città.

 

Il programma della cerimonia ha subito alcune modifiche: non è stata letta la tradizionale pergamena della Perdonanza, mentre la parte musicale ha mantenuto intatto il suo fascino evocativo con l'esecuzione delle Laudi celestiniane, tra cui il celebre canto quattrocentesco "O Aquilani, assay obligati sete".

 

Piazza Palazzo, rinnovata e gremita nonostante il maltempo, ha restituito l'immagine di una comunità viva, coesa e capace di riconoscersi nella sua storia millenaria.

 

 

Tutto il programma della Perdonanza Celestiniana 2025 è sul sito:

https://perdonanza-celestiniana.it/

 

