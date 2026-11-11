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Truffatori in divisa: chiamano i "Compro Oro" fingendosi poliziotti

Spoofing telefonico e documenti falsi inviati via WhatsApp: nel mirino le gioiellerie della provincia di Teramo. La Questura avverte: "Non consegnate oro né denaro"

Truffatori in divisa: chiamano i "Compro Oro" fingendosi poliziotti

La Polizia di Stato torna a richiamare la massima attenzione su possibili tentativi di truffa da parte di soggetti che si spacciano falsamente per appartenenti alle Forze dell'Ordine. Nelle ultime ore si sono registrate numerose chiamate da parte di truffatori ai punti vendita "Compro Oro" in provincia di Teramo e nelle città limitrofe.

A far cadere nella trappola i commercianti è la comparsa del numero della Questura o della Prefettura sul display dei telefoni, grazie alla cosiddetta tecnica dello spoofing telefonico, che permette di falsificare il numero visualizzato sul telefono di chi riceve la chiamata. Se la vittima, insospettita, ricontatta il numero per verificare, risponde un complice che avalla la versione. Per rafforzare l'inganno, i truffatori potrebbero inviare documenti tramite WhatsApp, presentandoli come verbali ufficiali intestati agli uffici di Polizia, addirittura con firme digitali, ma in realtà contraffatti.

I malviventi si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine, Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri, riferendo di indagini in corso su furti e episodi di ricettazione e chiedendo di verificare oro, gioielli o il contenuto della cassaforte da mostrare in videochiamata. Infine, forniscono precise istruzioni su come preparare la consegna di oro, gioielli o pietre preziose, per poi presentarsi fisicamente sul posto come finti delegati.

La Polizia non chiede mai oro o denaro né al telefono, né di persona. Gli operatori delle Forze dell'Ordine non chiamano i negozi per farsi consegnare preziosi o denaro, né per controlli o sequestri improvvisi.

In caso di chiamate sospette, interrompere la comunicazione e contattare il 112 utilizzando un telefono diverso da quello con cui è in corso la truffa, così da poter verificare in diretta che non si tratti di personale appartenente alle Forze dell'Ordine e informare tempestivamente i veri poliziotti o carabinieri, che potranno intervenire.

Regola d'oro: non consegnare nulla — oro, contanti o gioielli — a persone che si presentano a titolo di controllo.

Tags: Polizia compro oro truffa Teramo

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