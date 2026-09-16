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Truffa a un anziano sul litorale pescarese: la Polizia interrompe il raggiro e arresta un 59enne

L’uomo, ritenuto responsabile della frode, si sarebbe fatto consegnare oltre 10.000 euro in due mesi. Colto in flagranza mentre ritirava l’ultima busta con 5.000 euro

Truffa a un anziano sul litorale pescarese: la Polizia interrompe il raggiro e arresta un 59enne

Un tempestivo e coordinato intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 59enne ritenuto responsabile di un raggiro ai danni di un anziano. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava un presunto episodio fraudolento presso un’attività del litorale pescarese.

Giunte immediatamente sul posto, le volanti hanno assunto il controllo della situazione e ricostruito un modus operandi articolato e spregiudicato. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la vittima – un uomo anziano di quasi 80 anni – sarebbe stata gradualmente indotta con l’inganno a instaurare un falso rapporto di fiducia con una figura femminile fittizia. Sfruttando l’emotività dell’uomo e inventando impegni economici o difficoltà personali, il 59enne si faceva recapitare periodicamente somme di denaro contante.

Le dazioni avvenivano con modalità ben precise: la vittima lasciava buste sigillate contenenti il contante presso l’attività commerciale, dove il responsabile passava successivamente a ritirarle. Nel corso degli ultimi due mesi, il presunto autore del reato sarebbe riuscito a farsi consegnare, attraverso diversi versamenti, una somma totale stimata in oltre 10.000 euro.

Grazie al presidio capillare del territorio e al coordinamento con il personale e i testimoni presenti sul posto, gli agenti operanti sono riusciti a cogliere il soggetto nell’atto stesso di recuperare l’ultima busta, contenente la somma di 5.000 euro. L’uomo è stato bloccato sul posto e condotto presso gli uffici della Questura. Dopo gli adempimenti di rito, l’indagato è stato dichiarato in stato di arresto.

L’operazione dimostra il costante impegno della Polizia di Stato nella tutela e nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione e nella pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini per il contrasto dei reati predatori.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

Tags: truffa anziano raggiro arrestato Polizia Pescara Busta Soldi

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