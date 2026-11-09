Truffa del finto carabiniere sventata a Chieti: due persone denunciate

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha denunciato due persone, una delle quali minorenne, per tentata truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo teatino. I due, residenti in Campania, avrebbero partecipato al tentativo di raggiro con la tecnica del cosiddetto “finto carabiniere”.

L’episodio è avvenuto lo scorso 6 novembre, quando la vittima è stata contattata al telefono da soggetti che, con la presunta complicità di altri, le hanno riferito una situazione allarmante: il figlio avrebbe investito una donna e, per evitare conseguenze giudiziarie, sarebbe stato necessario consegnare denaro o oggetti preziosi.

L’anziana, però, si è insospettita. Ha deciso di assecondare solo apparentemente le richieste dei malviventi, fingendo di preparare alcuni oggetti in oro da consegnare a un presunto appartenente all’Arma che sarebbe passato presso la sua abitazione.

Ad attenderlo, invece della vittima, c’erano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti. Gli investigatori hanno individuato e bloccato i due soggetti presentatisi presso l’abitazione della donna.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso. Il comunicato della Questura non indica ulteriori dettagli sull’identità dei denunciati né sull’eventuale quantità di denaro o oggetti coinvolti.

Nello schema del “finto carabiniere”, i truffatori contattano la potenziale vittima fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine, avvocati o altri figure autorevoli. Prospettano un presunto incidente, arresto o pericolo riguardante un familiare e chiedono denaro, gioielli o altri beni di valore, spesso facendoli ritirare direttamente a domicilio da un complice.

Le Forze dell’ordine non richiedono mai denaro, gioielli o altri beni preziosi per risolvere presunti problemi legali o per assistere un familiare.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a non lasciarsi intimidire da telefonate che prospettano emergenze familiari e chiedono denaro o preziosi. In caso di dubbi, è fondamentale interrompere la chiamata e contattare subito il Numero Unico di Emergenza 112.

- Non consegnare mai contanti, oro o oggetti di valore a sconosciuti.

- Non aprire la porta a persone non identificate, anche se sostengono di essere agenti o tecnici.

- Verificare sempre la situazione contattando direttamente il presunto familiare o un parente di fiducia.

- Segnalare immediatamente ogni richiesta sospetta al 112.

Il caso di Chieti conferma come la lucidità della vittima e la tempestiva segnalazione possano impedire il raggiro e consentire l’intervento delle forze dell’ordine.