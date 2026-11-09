Frase del giorno

09 Nov, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Truffa del finto carabiniere sventata a Chieti: due persone denunciate

Truffa del finto carabiniere sventata a Chieti: due persone denunciate

Un’anziana finge di collaborare e la Polizia blocca i presunti incaricati al ritiro

Truffa del finto carabiniere sventata a Chieti: due persone denunciate

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha denunciato due persone, una delle quali minorenne, per tentata truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo teatino. I due, residenti in Campania, avrebbero partecipato al tentativo di raggiro con la tecnica del cosiddetto “finto carabiniere”.

L’episodio è avvenuto lo scorso 6 novembre, quando la vittima è stata contattata al telefono da soggetti che, con la presunta complicità di altri, le hanno riferito una situazione allarmante: il figlio avrebbe investito una donna e, per evitare conseguenze giudiziarie, sarebbe stato necessario consegnare denaro o oggetti preziosi.

L’anziana, però, si è insospettita. Ha deciso di assecondare solo apparentemente le richieste dei malviventi, fingendo di preparare alcuni oggetti in oro da consegnare a un presunto appartenente all’Arma che sarebbe passato presso la sua abitazione.

Ad attenderlo, invece della vittima, c’erano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti. Gli investigatori hanno individuato e bloccato i due soggetti presentatisi presso l’abitazione della donna.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso. Il comunicato della Questura non indica ulteriori dettagli sull’identità dei denunciati né sull’eventuale quantità di denaro o oggetti coinvolti.

Nello schema del “finto carabiniere”, i truffatori contattano la potenziale vittima fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine, avvocati o altri figure autorevoli. Prospettano un presunto incidente, arresto o pericolo riguardante un familiare e chiedono denaro, gioielli o altri beni di valore, spesso facendoli ritirare direttamente a domicilio da un complice.

Le Forze dell’ordine non richiedono mai denaro, gioielli o altri beni preziosi per risolvere presunti problemi legali o per assistere un familiare.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a non lasciarsi intimidire da telefonate che prospettano emergenze familiari e chiedono denaro o preziosi. In caso di dubbi, è fondamentale interrompere la chiamata e contattare subito il Numero Unico di Emergenza 112.

- Non consegnare mai contanti, oro o oggetti di valore a sconosciuti.
- Non aprire la porta a persone non identificate, anche se sostengono di essere agenti o tecnici.
- Verificare sempre la situazione contattando direttamente il presunto familiare o un parente di fiducia.
- Segnalare immediatamente ogni richiesta sospetta al 112.

Il caso di Chieti conferma come la lucidità della vittima e la tempestiva segnalazione possano impedire il raggiro e consentire l’intervento delle forze dell’ordine.

 

Tags: Truffa chieti finto carabiniere anziana arrestati

Vedi anche

Truffa del falso direttore postale a Teramo: arrestati due giovani, recuperati 20mila
Cronaca

Truffa del falso direttore postale a Teramo: arrestati due giovani, recuperati 20mila

02 Ott, 2026
Simulano il finto incidente del figlio per truffare. Arrestati
Cronaca

Simulano il finto incidente del figlio per truffare. Arrestati

21 Feb, 2026
Scoperta la truffa del "finto carabiniere". Tre ventenni denunciati
Cronaca

Scoperta la truffa del "finto carabiniere". Tre ventenni denunciati

07 Feb, 2026
Truffa del finto nipote sventata a Teramo
Cronaca

Truffa del finto nipote sventata a Teramo

25 Ago, 2021
Ex carabiniere di Chieti giustiziato a colpi di pistola: e' giallo
Cronaca

Ex carabiniere di Chieti giustiziato a colpi di pistola: e' giallo

03 Giu, 2020
Truffe agli anziani con la tecnica del finto pacco postale. I consigli della Polizia
Cronaca

Truffe agli anziani con la tecnica del finto pacco postale. I consigli della Polizia

10 Mag, 2019
Arrestato 'sciacallo' campano: aveva raggirato e truffato ad un'anziana di Pescara
Cronaca

Arrestato 'sciacallo' campano: aveva raggirato e truffato ad un'anziana di Pescara

21 Apr, 2017
Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote
Cronaca

Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote

08 Gen, 2016
Truffatore raggira un anziana
Cronaca

Truffatore raggira un anziana

28 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661