Frase del giorno

21 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Simulano il finto incidente del figlio per truffare. Arrestati

Simulano il finto incidente del figlio per truffare. Arrestati

La vittima designata un’anziana teramana che però non si è lasciata ingannare ed ha chiamato la polizia. I dettagli nell’articolo

Simulano il finto incidente del figlio per truffare. Arrestati

Nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio, i poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Pescara hanno proceduto all’arresto di un uomo 48enne e una donna 29enne, entrambi disoccupati di origine campana, già noti alle Forze dell’Ordine.

In particolare, gli investigatori, a seguito di una segnalazione giunta sul numero di emergenza che descriveva una dinamica purtroppo sempre più frequente: il cosiddetto “finto incidente”, si recavano presso l’appartamento della persona anziana, ultraottantenne, allertati dalla figlia della vittima, che si era avveduta della truffa in corso, ed in modalità “viva voce” ascoltava la conversazione telefonica ancora in atto tra l’anziana donna e l’ignoto interlocutore. Quest’ultimo, che si era spacciato per un Carabiniere della Caserma di Pescara, dava indicazioni alla donna di prelevare tutti i suoi monili e riporli in una bustina affinché fossero consegnati ad un suo incaricato che l’avrebbe raggiunta nell’abitazione. Dopo qualche minuto un individuo, suonava alla porta di casa, accedeva all’interno dell’appartamento e dopo essersi fatto consegnare tutto l’oro veniva bloccato dal personale della Squadra Mobile. Nel frattempo altro personale dell’U.P.G.S.P. intercettava in strada la complice in attesa, all’interno di un veicolo.

Le due persone sono state tratte in arresto e trattenute presso la camera di sicurezza della Questura in attesa della convalida per la misura precautelare adottata.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Tags: Truffa finto incidente teramo ultime notizie

Vedi anche

Scoperta la truffa del "finto carabiniere". Tre ventenni denunciati
Cronaca

Scoperta la truffa del "finto carabiniere". Tre ventenni denunciati

07 Feb, 2026
Scoperta maxi truffa da 24,5 milioni sui bonus edilizi
Cronaca

Scoperta maxi truffa da 24,5 milioni sui bonus edilizi

22 Lug, 2025
Truffa del “falso incidente”. Arrestati due campani
Cronaca

Truffa del “falso incidente”. Arrestati due campani

12 Lug, 2024
Truffa Iva nel settore dei trasporti per 35 milioni
Cronaca

Truffa Iva nel settore dei trasporti per 35 milioni

18 Ott, 2023
Truffa del finto nipote sventata a Teramo
Cronaca

Truffa del finto nipote sventata a Teramo

25 Ago, 2021
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia
Attualità

Ultime notizie: acqua non potabile a Teramo Città e in molti Comuni della provincia

09 Mag, 2017
Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote
Cronaca

Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote

08 Gen, 2016
Sventata truffa da 2 mln ad assicurazione: denunciati due fratelli
Cronaca

Sventata truffa da 2 mln ad assicurazione: denunciati due fratelli

13 Mag, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661